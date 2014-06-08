СБУ задержала двоих диверсантов, завербованных российской разведкой

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух членов диверсионной группы, выполнявших указания российской разведки.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным ведомства, задержанные были "постоянными связными ранее задержанных бывших сотрудников ГУ МВД Украины в АР Крым, которые по заданию и под контролем спецслужб РФ готовили ряд акций диверсионно-подрывного характера в отношении нашего государства".

В СБУ также отметили, что диверсанты скупали оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывных устройств на протяжении марта-июня этого года.

"Во время обысков по местам временного проживания задержанных обнаружено холодное и огнестрельное оружие (штык-нож и 2 пистолета иностранного производства), а также патроны и ручную гранату Ф-1", - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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