СБУ задержала двоих диверсантов, завербованных российской разведкой

В СБУ отчитались о задержании двух членов диверсионной группы, которые занимались скупкой оружия.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух членов диверсионной группы, выполнявших указания российской разведки.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным ведомства, задержанные были "постоянными связными ранее задержанных бывших сотрудников ГУ МВД Украины в АР Крым, которые по заданию и под контролем спецслужб РФ готовили ряд акций диверсионно-подрывного характера в отношении нашего государства".
В СБУ также отметили, что диверсанты скупали оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывных устройств на протяжении марта-июня этого года.
"Во время обысков по местам временного проживания задержанных обнаружено холодное и огнестрельное оружие (штык-нож и 2 пистолета иностранного производства), а также патроны и ручную гранату Ф-1", - отмечается в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
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