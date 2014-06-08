СМИ: каждый день наемники на Донбассе обходятся в 3 миллиона долларов

Журналисты подсчитали, что всего два месяца вооруженного конфликта на востоке Украины обошлись "заказчикам" в более 248 млиллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании Forbes.ua.

Количество наемников, которые участвуют в противостоянии на Донбассе, подсчитать практически невозможно, однако, по оценке эксперта Центра Разумкова Алексея Мельника, границу пересекли около пяти тысяч иностранных "туристов".

Среди них – кадыровцы, казаки, наемники, сотрудники крымских "Альфы" и "Беркута". Кроме того, в противостоянии участвуют и местные сепаратисты.

"Их состав очень неоднороден. Сопредельная России территория напичкана гражданскими организациями, которые годами спонсировались российской стороной. Также нужно учитывать полууголовные организации (охранные структуры) под руководством местных "авторитетов". Они могут участвовать в конфликте как добровольно, так и по приказу собственника таких охранных фирм", - заявил эксперт проекта Razvedka.in.ua Дмитрий Золотухин.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что количество террористов на востоке Украины – примерно 10 тысяч.

Позднее глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин оценил число боевиков в 15-20 тысяч.

Другой советник главы МВД Станислав Речинский заявил, что, по его данным, наемникам платят около 300 долларов в день.

Однако оплата "труда" кадыровца и местного гопника-ополченца существенно разнится. Также, безусловно, отличаются ставки рядовых бойцов и их руководителей.

Экс-председатель службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Игорь Гиркин (позывной "Стрелок") получает от нескольких десятков тысяч долларов в месяц.

Если предположить, что в среднем ополченцам "начисляется" около 200 долларов, то содержание нынешних 15 тысяч боевиков ежедневно обходится в 3 миллиона долларов.

По ориентировочным подсчетам, с начала апреля, учитывая все возрастающее число ополченцев, им было выплачено минимум 45 млн долларов. К этой сумме нужно добавить премиальные за похищения, убийства, сбитые вертолеты и прочую "активность во имя идеи".

По мнению эксперта СБУ, наемники приступают к "работе" только после получения аванса.

"Все участники боевых действий на стороне сепаратистов вне правового поля", – заявил Мельник.

С ними могут сделать что угодно, в том числе и свои же "убрать". Тут уместно вспомнить, что местные ополченцы, в отличие от российских "коллег", часто идут в бой без бронежилетов. После этого видео "зверски расстрелянных мирных протестующих" широко транслируется по российским каналам.

Отдельная статья затрат – оплата так называемых митингующих.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитри Тымчук выразил мнение, что некоторые местные жители, оставшиеся без работы, не брезгуют этим способом заработка.

Расценки разные: от 400 грн за блокирование войск до 1000 грн за участие в "живом щите".

По очень приблизительным оценкам, за время конфликта на востоке страны было привлечено не менее 10 000 человек. Бесплатно – за идею – выходили на митинги максимум 20% из них. Если взять в расчет минимально предлагаемые суммы – "труд" митингующих стоил около 300 000 долларов.

По данным СБУ, за март-май изъято 877 единиц оружия, 1,055 млн патронов к нему, 322,23 кг взрывчатых веществ, 1169 гранат, мин и тому подобного.

"Сколько оружия у наемников, не знает даже их руководство", – заявил источник издания в СБУ .

Еще один эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, отметил, что на одного бойца, как правило, приходится автомат или снайперская винтовка, гранатомет одноразового применения (например, РПО "Шмель"), прицел ночного видения, два рожка патронов, две ручные гранаты – Ф1 (оборонительная) и РГД-5 (наступательная), две-три гранаты для подствольного гранатомета. На отделение (семь человек) полагается один многоразовый гранатомет (РПГ-7). Отряд (эквивалент роты 80-100 человек) обычно оснащен двумя-тремя переносными противотанковыми ракетными комплексами (типа "Фагот"), двумя-тремя противовоздушными ракетными комплексами, одним автоматическим гранатометом (АГС-17 или АГС-30) и крупнокалиберным пулеметом (ДШК).

По приблизительным оценкам, сейчас у находящихся в зоне конфликта боевиков находится в распоряжении минимум 200 000 единиц легкого стрелкового оружия. По усредненным ценам черного рынка, это 400 млн долл.

Важно учитывать, что немало оружия досталось боевикам бесплатно – путем грабежа отделений МВД, СБУ, воинских частей. Около 50-60% оружия – российского происхождения.

Исходя из ориентировочных данных, российское оружие можно оценить минимум в 200 млн долларов. В расчет не включены стоимость патронов, гранат, крупного вооружения.

Также по данным Тымчука, боевики оснащены оружием, захваченным российскими военными в Крыму.

Ранее польские военные эксперты опознали свой ПЗРК Grom, который был продан Грузии и "изъят" россиянами в 2008 году.

Подтверждаются данные экспертов и многочисленными видеосвидетельствами использования "неукраинского" оружия. Например, автоматов АК-100. Российские власти, заявляющие о непричастности к поддержанию вооруженного конфликта, сами себя загоняют в очередную ловушку. Если состоящее на балансе армии или "изъятое" в прежних военных конфликтах оружие не выдается с согласия руководства силовых ведомств, следовательно, украинские мирные протестующие периодически грабят воинские части РФ.

Логично было бы предположить, что российская сторона немедленно должна была бы потребовать от Украины вернуть награбленное и арестовать людей, совершивших уголовное преступление. Пока РФ требует обратного – прекратить АТО, цель которой остановить преступников.

По мнению Учайкина, в дальнейшем число оружия будет только увеличиваться: "Недалеко от Артемовска в соляных шахтах Соледара находятся большие склады фактически "неучтенного" стрелкового оружия – от 5 до 15 млн единиц. Пока нет достоверной информации, захвачены ли они. Но мне уже довелось видеть фотографии боевиков с оружием с этих складов".

По данным украинской разведки, перед заброской в Украину диверсантов готовят на военной базе под Ростовом-на Дону. Секретарь СНБО Андрей Парубий полагает, что на базе находится до 1000 боевиков. Содержание подобной "школы" может обходиться до 40 000 долларов в день (учитывались только оплата инструкторов, расходные материалы, питание). Получается, что только за последние два месяца на подготовку боевиков ушло около 2,4 млн долл.

"Все эти деньги могли бы быть направлены на развитие более важных для россиян отраслей – здравоохранение, образование, качество дорог и т. д.", – подытоживает Мельник.