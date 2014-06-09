Драка в Мариуполе: один террорист убит, снайпер – задержан

В воскресенье, 8 июня, вечером в Мариуполе Донецкой области произошла драка, в результате которой один террорист был убит, а второй – снайпер – задержан "черными человечками".

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Как пишет издание, снайпер по прозвищу "Хандер" вместе с террористом по прозвищу "Тихий" устроили драку потасовку в кафе "Санта-Барбара". Охранник кафе застрел "Тихого", а "Хандер" был задержан.

Как оказалось, один из террористов выхватил пистолет и стал угрожать охраннику, тот выбил пистолет и выстрелил сам. На место происшествия прибыли люди в черной форме, судя по всему участники добровольных формирований, при обыске автомобиля бандитов были обнаружены три автомата АКС, один пистолет ПМ и две снайперские винтовки. При этом одна - иностранного производства.

По данным издания, сейчас "Хандера" этапируют за пределы Донецкой области.

А пресс-секретарь Социал-национальной ассамблеи Игорь Мосейчук рассказал, что "Хандер" являлся снайпером в банде "Чечена"-Борисова, которая уже месяц терроризировала Мариуполь. Именно "Хандер" во время штурма боевиками Мариупольского горотдела милиции 9 мая был одним из снайперов, застреливших начальника Мариупольского ГАИ Виктора Саенко, замкомбата "Днепра" и добровольца из батальона "Азов" Родиона Добронравова.

Напомним, что сейчас в Мариуполе готовится операция по очистке города от террористов. В городе с большими перебоями работает мобильная связь.