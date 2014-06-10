Украина не собирается идти на уступки в газовом споре с Россией

Украина не намерена идти на уступки в газовом споре с Россией - наша страна готова оплатить долги за топливо только после подтверждения цены, на которой она настаивает.

Об этом заявил журналистам министр энергетики Юрий Продан перед трехсторонней встречей Украина-Россия-ЕС по газу, сообщает ТСН.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина погасить газовый долг, он сказал: "После того, как будет подтверждена цена".

Напомним, ранее Украина неоднократно заявляла, что готова заплатить России за газ, если его цена составит 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Очередной раунд переговоров в формате Украина-Россия-ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов начался в Брюсселе.

Мнения экспертов о перспективах Украины в споре с Россией читайте в статье "Главреда": Сила на стороне Украины: как добиться от России нормальной цены на газ.