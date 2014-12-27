Боевики на Донбассе укрепляют позиции и обстреливают силовиков на двух направлениях, карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе происходит доукомплектование подразделений террористов, накопление запасов вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств, которое завозятся с территории Российской Федерации.

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его данным, продолжается оборудование вражеской инфраструктуры, недалеко от зоны разграничения разворачиваются полевые госпитали.

Не прекращаются попытки вооруженных провокаций против украинских военных, в том числе на Донецком и Луганском направлениях. В то же время факты применения тяжелого вооружения на зафиксированы, сообщили в СНБО.

Пограничники снова зафиксировали использование террористами беспилотных летательных аппаратов для ведения воздушной разведки. Беспилотник заметили на высоте до 1 км на направлении "Сартана-Мариуполь", сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за ночь боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО.

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