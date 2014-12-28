Рада вернулась на заседание: прибыл премьер и министры

Верховная Рада возобновила свою работу по рассмотрению законопроектов "бюджетного пакета".

Об этом сообщает УНИАН.

Первым делом после перерыва депутаты проголосовали за продолжение своей работы до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Это решение поддержали 249 народных депутатов.

В работе заседания принимает участие премьер-министр Арсений Яценюк и весь состав Кабмина.

Напомним, ранее координатор Совета коалиции Юрий Луценко заверил, что депутаты будут работать до полного принятия всех законов "бюджетного пакета".