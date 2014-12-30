Российский журналист: логическая цепь от Майдана до Донбасса и начало конца "путинизма"

Российский журналист и писатель Аркадий Бабченко уверен, что события уходящего года в Украине - от Майдана до войны на Донбассе - являются логической цепочкой.

Свое мнение он выложил в Facebook.

Вашему вниманию - весь текст, в авторской редакции, без правок и сокращений.

"Две тысячи четырнадцатый выдался очень тяжелым. В этом году произошла революция на Майдане и расстрел митингующих. В этом году произошла аннексия Крыма. В этом году началась война – а если называть вещи своими именами, то российское вторжение – на востоке Украины.

И эта война положила начало и тем процессам, которые могут привести и к гражданской войне в России и, в конечном счете, окончательном распаду Российской Федерации - вполне возможно, что в среднесрочной переспективе Россия в тех границах, в каких мы её знаем сегодня, перестанет существовать. И, безусловно, это начала конца "путинизма" - воровского коррумпированного режима автократии одного человека, который, вместо того, чтобы развивать страну и вести её в будущее, всеми силами сваливал её в прошлое.

И добился-таки своего.

Чтобы адекватно оценивать происходящее сегодня, надо понимать, что все, произошедшее в этом году – от Майдана до Донбасса – не череда отдельных событий, а связанная и логически вполне выстроенная цепочка.

И катализатором этих событий, безусловно, является Россия. А если уж говорить еще конкретнее, то один единственный человек – Владимир Путин.

Россия всегда хотела иметь влияние на Украину. Всегда видела её в качестве своего сателлита, а не равноправного соседа. А временами и своего вассала. И всегда хотела иметь там подконтрольную, марионеточную власть. В том числе и в новейшей истории.

В 2004-м году Кремль сделал ставку на Виктора Януковича, человека без образования, но с двумя судимостями, абсолютно проросийски настроенного выдвиженца донецких кланов. И с помощью манипуляций на выборах попытался привести его к власти. Тогда это не получилось – люди впервые вышли на Майдан и отстояли свой выбор.

Виктор Янукович пришел к власти через шесть лет, в две 2010. Он уже полностью погрузил страну в болото коррупции, поставил везде своих людей, сделал свою семью миллионерами, окончательно развалил и так дышавшие на ладан государственные институты, проворовался и попытался развернуть вектор развития Украины с проевропейского на пророссийский, за что Москва авансом пообещала пятнадцать миллиардов долларов.

Страна этого уже не стерпела и произошла революция. Майдан. В ходе трехмесячных событий было убито двести или триста человек, Виктор Янукович бежал в Россию, а Украина, избавившись от воровской власти, стала готовиться к свободным парламентским и президентским выборам и дальнейшей интеграции в Европу. И так бы все и произошло, и Украина была бы сейчас европейски ориентированным свободным демократическим развивающимся государством с перспективой вступления в Евросоюз, если бы в дело не вступила третья сила. А именно – Россия.

К сожалению, события совпали так, что именно к этому моменту – находясь у власти уже пятнадцатый год – Владимир Путин начал терять связь с реальностью. Сам чуть не потерявший власть за два года до этого – во время протестных 200-тысячных митингов в Москве, требовавших честных выборов и честной власти – он стал бояться революций, везде видеть заговор, руку США и так далее. В общем, приобрел полный набор фобий и маний узурпатора, пятнадцатый год находящегося на троне, не пользующегося интернетом и получающего информацию о мире через лесть и страшилки своего окружения.

Эта боязнь отяготилась еще и манией величия, развившейся стремительно, и всего за несколько месяцев своеобразный (скажем так), но внешне еще вполне адекватный лидер одного государства (к слову, не самого передового) возомнил себя Императором, Собирателем земель русских, Вторым Наполеоном или не знаю кем еще.

Пользуясь периодом безвластия на Украине – а государственные институты к тому момент в стране деградировали почти полностью, в том числе и армия, которая стала уже абсолютно небоеспособной – Россия ввела войска в Крым и аннексировала его. Никакого референдума – если понимать референдум так, как его понимают во всем мире и как его понимает международное право – там, конечно же, не было. Это чистой воды аннексия.

Российские войска без знаков отличий окружили здание Парламента Крыма, после чего на коленке за пару недель было проведено "голосование", по результатам которого Крым и был включен в состав России. Да, к тому момент, наслушавшись российской пропаганды, жители Крыма действительно в большинстве своем хотели в Россию. Это правда. Однако, если бы референдум был проведен по всем правилам – с подготовкой, общественной дискуссией, предоставлением площадки в СМИ разным точкам зрения, предоставлением достоверной информации населению, соблюдением всех законов, и так далее и так далее – в общем, как это было сделано в Шотландии – еще вопрос, были бы результаты пророссийскими. Но факт остается фактом – референдума не было. А крымские татары, составляющие более десяти процентов населения Крыма, это "голосование" вообще бойкотировали.

Кстати, даже и те крымчане, кто еще полгода назад скандировал на площадях "Путин, введи войска", сейчас начинают задаваться вопросами. Не все, конечно, но тем не менее. Реальность оказалась не совсем такой, какую им показывали по Первому каналу. Но пропаганда - а точнее, откровенное вранье, тонны лжи, которые потоками льются из государственных телеканалов – свое дело уже сделала. Аннексия произошла.

Окрыленный таким легким успехом с Крымом, Кремль начал проект "Новороссия". В города Юго-Востока Украины были отправлены вооруженные диверсионные отряды, которые, действуя небольшими группами, захватывали административные здания и участки полиции и устанавливали в этих регионах свою власть, объявив о создании квазигосударственных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" – в Донецкой и Луганской областях соответственно.

Также были засланы провокационные группы и влиты значительные финансовые средства для раскачивания ситуации и в другие крупные города – Харьков, Днепроперовск, Херсон, Одессу, Николаев, Запорожье, Кировоград и так далее. По всей видимости. предполагалось вывести из-под суверенитета Украины примерно тридцать процентов её территории. И поначалу, казалось, что так и будет. Группы проплаченных провокаторов и бандитов избивали проукраинских граждан, разгоняли проукраинские митинги, захватывали областные администрации.

Население частично их поддерживало. Симпатии в этих регионах разделились примерно шесть к четырем – 60% за Украину, 40 (в основном старшее поколение) – за Россию. Или даже, точнее – за Советский Союз. Происходило это в целом без применения оружия, но были и убитые и десятки, если не сотни, раненных. Самая страшная трагедия произошла в Одессе, где сторонники Майдана и Антимайдана – то есть проукраинские и пророссийские группы – столкнулись в уличных драках, что привело к гибели нескольких десятков человек.

Однако в этом случае все пошло не так гладко, как с Крымом. Если за Крым Украина воевать не стала, и, в общем-то, согласилась с его аннексией, то отдавать треть своей территории страна была уже не готова. Была объявлена Антитеррористическая операция.

Поначалу она развивалась не очень успешно – у Украины по прежнему не было еще выстроенного государства (вместо Президента был исполняющий обязанности, не было легитимного Парламента), армия по прежнему представляла из себя совершенно неподготовленную, разворованную немотивированную структуру, вчерашние бойцы милиции и внутренних войск, которые защищали власть Януковича против Майдана, воевать за новый порядок не хотели, было огромное количество случаев саботажа, и так далее.

Однако со временем армия научилась воевать, появилась мотивация – как мне говорил один генерал: "Я этих бандеровцев ненавижу, Майдан этот ненавижу, мне Путин нравится, но он напал на мою страну – и теперь я буду воевать против него плечом к плечу хоть с чертом" – и АТО стало добиваться значительных успехов. До её успешного завершения оставалось уже не так много времени. Пророссийские квазигосударственные образования испытывали сильную нехватку в людях, из тех, кто на проведенных в ДНР и ЛНР псевдореферендумах проголосовал за отделение от Украины, воевать пошли совсем немногие. Скандировать на митинге это одно, а идти погибать – совсем другое. Желающих погибать оказалось немного. Были попытки даже принудительной мобилизации, но массово воевать за ДНР и ЛНР люди так и не пошли.

Украинскими силовиками в ходе июльского наступления было отбито обратно несколько значимых населенных пунктов, началась операция по установлению контроля за границей с Россией, откуда поступало оружие и отряды добровольцев и наемников, город Славянск был оставлен сепаратистами без боя, и даже стал готовиться к капитуляции и Донецк, ключевой город региона.

Все шло к скорой победе Киева.

Однако поняв, что "Новороссии" осталось существовать уже недолго, в дело опять вмешалась Россия. На территорию Украины были введены уже регулярные части российской армии, начались обстрелы украинских позиций с территории России, поставки техники – в том числе и тяжелой, например, танков, систем залпового огня, или зенитно-ракетных комплексов, одним из которых и был сбит малазийский "Боинг" – возросли кратно и началась полномасштабная военная операция по отбрасыванию украинских сил назад.

Эта операция закончилась успехом. За август-сентябрь-октябрь украинская армия понесла серьезные потери, были оставлены завоеванные ранее позиции, части попадали в котлы и окружения, наступление было не только остановлено, но и перешло в отступление.

Частично вернув утраченные позиции, регулярные части российской армии были выведены с территории Украины и сконцентрировались на границе, однако было понятно, что как только Украина вновь начнет наступление и достигнет значительных успехов, они вернутся. Поддержка тяжелым вооружением осталась не прежнем уровне, а отправка добровольческих отрядов из России значительно возросла.

Примерно в таком состоянии ситуация находится и на сегодняшний день. Линия фронта установилась, но бои и обстрелы идут каждый день, и временами очень и очень интенсивно.

Как мы видим, если выстроить последовательную цепочку событий, то становится очевидно, что происходящие на востоке Украины – это совсем не гражданская война, как её пытается представить российская пропаганда, не борьба восточных регионов за независимость от Киева, не попытка обретения суверенитета, и не внутренний конфликт между западными и восточными областями страны.

Да, поддержка идей присоединения к России среди местного населения была действительно велика, да, в ополчении находится значительное количество местных жителей – хотя совсем не такое большое, на которое рассчитывал Кремль изначально, отсутствие должной поддержки среди местных жителей стало для Москвы шоком – но инициатором войны было отнюдь не население Донбасса и не официальный Киев.

Начала эту войну Россия и только Россия.

Поставками оружия, непосредственными захватами своими диверсионными группами городов, а главное – пропагандой и запугиванием. Совершенно оголтелой пропагандой, которая не имеет ничего общего с реальностью. С российских телеканалов (а украинские, как, впрочем, и все прочие, на подконтрольных ДНР и ЛНР недоступны) людям в головы вдалбливаются совершенно безумные мысли – о том, что в Киеве убивают за русский язык. О том, что украинские военные в Славянске расяпли шестилетнего ребенка, прибив его к рекламному щиту, а его мать привязали к бронетранспортеру и разорвали на части. О том, что киевские каратели убили четыреста мирных жителей. О том, что власть в стране захватили фашисты. О том, что солдатам Национальной гвардии обещали русских рабов. Это я сейчас не придумываю, это все дословные цитаты из российского телевидения.

И именно это насаждение ненависти и стало главным оружием в развязывании этой войны. Телевизионная пропаганда оказалась крайне эффективным средством.

Основной вид военной поддержки, которую Россия поставляет в Донецк и Луганск – это именно пропаганда. Геббельсовщина. Если бы Россия не экспортировала на Украину такие потоки вранья и ненависти, никакой войны на Востоке не началось бы вообще. Если бы не эта накачка – сами дончане не взяли бы в руки оружие. Не стали бы создавать диверсионные группы, захватывать с автоматами в руках администрации, громить милицейские и военные части, захватывать погранзаставы и аэропорты. Это признает и Игорь Гиркин, более известный как "Игорь Стрелков", гражданин России, офицер ФСБ, со своим диверсионным отрядом захвативший здание администрации города Славянска и тем самым положивший начало этой войне, ставший впоследствии "Министром обороны ДНР". В одним из интервью он открыто говорит, что если бы не его отряд – никакой войны в Донецке бы не было.

Да, неприятие и страх перед западом на востоке действительно были. И довольно сильные. Но орать с флагами "Россия, Россия" - это одно. А взять в руки гранатомет и пойти жечь БТРы и погибать самому - это совсем другое.

Эта война развязана только и исключительно российской геббельсовщиной. Больше ничем.

А там, где экспорт этой геббельсовщины удалось не допустить – война и не началась.

Война есть только там, куда Россия пришла. Своими отрядами, назначаемыми из Москвы "народными губернаторами", чеченскими и осетинскими формированиями, казаками, военными советниками и пр.

А куда Россия не дошла – там теперь все в порядке. За русский язык никто никого не убивает.

Днепропетровск – самый русскоязычный город Украины – изменился просто неузнаваемо. Такого подъема патриотизма я не видел еще никогда и нигде. В этом абсолютно русскоязычном городе флаги Украины висят практически на каждой машине и на каждом столбе. Весь город массово и добровольно стал переходить на украинский. Были созданы добровольные отряды территориальной обороны. А волонтерское движение достигло невиданных высот.

В Изюм, город в Харьковской области, соседней с Донецкой, в конце апреля страшно было заехать. Он был на очереди. Там все были за Россию и за Стрелкова. Я там пробыл два часа, и понял, что надо уезжать. А в конце мая, всего через месяц – абсолютно другой город. Абсолютно! Ночью ходил совершенно спокойно. А это сорок километров от Славянска всего.

Барвенково – то же самое. А это всего двадцать километров от Славянска. Крестище – то же самое. А это на границе со Славянском уже.

И так везде.

Пытаясь расколоть Украину и создать на трети её территории так называемый "Русский мир", Россия добилась прямо противоположного – перед лицом внешнего врага сплотила украинскую нацию и подняла такую волну патриотизма, как это не удавалось сделать еще ни одному самому радикальному украинскому политику.

Территорий, которые сейчас контролируют марионеточные пророссийские структуры – менее пяти процентов. Война идет только здесь. Все остальное – единая неделимая Украина.

И добился этого именно Владимир Путин.

Я думаю, мы сейчас наблюдаем становление самой страшной для России войны за двадцатый и двадцать первый век. Не в смысле количества погибших, а в смысле того, что происходит сейчас с обществом.

В этой гибридной необъявленной войне Россия придумала еще одну жуткую инновацию - неопознанные войска. Использование своих солдат под видом "добровольцев", "отпускников", "местных жителей" и пр. Лишение их имени. Захоронение их в безымянных могилах. Всяческое отрицание участия погибших в боевых действиях на Украине.

Но самое страшное – что родственники погибших соглашаются с этим. Они готовы молчать.

Еще ни одна нация ни за одну войну не додумалась до того, что можно за деньги отказываться от имен своих павших. Что можно за компенсацию или квартиру снять имя своего погибшего с его могилы. Что можно отказаться от имени павшего отца своих детей. Что можно выдавать погибшего за живого. Что можно соглашаться с тем, что их несуществующие вроде как тела будут закопаны в безымянных могилах в несуществующей вроде как войне в несуществующей вроде как стране.

В Чечне мы делали смертные медальоны из стальных ложек, потому что если будешь гореть в бэтэре, то штатный аллюминиевый смертный медальон плавится – и это было главным посылом той войны: быть опознанным. Иметь возможность быть похороненным. Иметь право хотя бы на свое имя, если уж на жизнь не получилось. И наши командиры нам только помогали в этом.

Это действительно страшно.

Я думаю, что это будет последняя война для России не потому, что ей не хватит сил или экономики. Хотя и это тоже.

Это будет последняя война для России, потому что процесс распада этноса уже практически завершен. Моральная деградация нации уже практически состоялась. И эта война только добьет её.

Да и нет уже больше никакой нации. Нет никаких общностей, которые могли бы сказать о каждом своем члене - "мы".

Эта территория населена отдельными группками и сообществами агрессивных озлобленных людей, случайно соединенных друг с другом внешними обстоятельствами, ненавидящих всех прочих, кто не входит в их стаю – и никакой нации здесь уже не существует.

Я думаю, когда потомки будут изучать это время, в которое мы сейчас с вами живем, они не смогут описать его.

Потому что, чтобы понимать, что такое "путинизм", в нем надо жить.

Еще одно нововведение – маргинализация этой войны. Оружие раздавалось всем подряд, в том числе и уголовникам, наркоманам, бомжам, алкоголикам. Совершенно бесконтрольно. И из России воевать на Донбасс едут люди тоже не из самых обеспеченных слоев общества.

У русского человека от тоски, чернухи и безнадеги, которая его окружает и той беспросветности, в которой он живет, всегда было только два выхода – алкоголизм и война. Война не важно где, не важно с кем, не важно за что. А в 90% случаев война еще и совмещенная с алкоголизмом.

Те люди, которые едут из России воевать на Донбасс – они же не против украинцев воевать едут. И не для того, чтобы защищать русских. Им эти русские и у себя дома-то не нужны, не то что где-то на Донбассе.

Они едут по той простой причине, что из своего застрявшего в девятнадцатом веке провинциального депрессивного городка больше бы никогда никуда за всю свою жизнь и не уехали бы. Я в силу профессии езжу по России, я знаю, какие в этой стране бывают жутко депрессивные регионы.

И те дни, когда они бегают с автоматами по войне, и даже те дни, когда кому-то из них оторвет ногу или руку, до самой их смерти от цирроза - уже очень недалекой - будут лучшими в их жизни.

И в Чечне таких людей было полно. Кругом дерьмо, смерть, живет в крысиной норе под обстрелом, месяцами солнца не видит, на роже уже пять сантиметров грязи, а - доволен.

Спрашиваешь его – чего ты лыбишься? А он: слава Богу в армию попал, хоть мир посмотрел. Когда бы я еще горы увидел?

И понимаешь, что да. Что в своей деревне где-нибудь под Липецком - никогда. Что эта крысиная дыра в Чечне - для него и вправду "посмотреть мир".

А жизнь его в этой деревне и так ни копейки не стоит. Столетия алкоголизма и рабства - это так сразу не исправить. Поэтому и на смерть и на увечья ему изначально плевать. И так и так подыхать, так хоть побывал где-то. Хоть на войне. Поучаствовал в чем-то. Хоть какие-то перемены в том депрессняке, который его окружает. Хоть что-то можно вспоминать.

Я все это видал и слыхал уже не раз. Именно в такой армии я и служил. И именно с такими мужиками контрактниками/добровольцами/казаками полгода в одном окопе просидел. И ничего с этим не поделаешь. И это тоже страшно.

Больше всего мне жаль не того, что Путин сделал с Россией. По-настоящему мне жаль того, что он делает с Украиной.

До Майдана я представлял себе эту страну совсем другой. Что-то типа "Тараса Бульбы". С полками воинственных козаков, бьющихся с басурманами и ляхами, добывающими себе пропитание грабежом и разбоями и тут же все пропивающими на Хортице. Львовские фашисты, бандеровцы, УНА-УНСО, москаляку на гиляку – в общем, все то, чем так усиленно пугают русского человека из телевизора. Не то, чтобы я особенно во все это верил… Но просто сам я живу именно в таком мире, где ночами по-киргизски, например, говорить не рекомендуется. Естественно, жизнь соседей представлялась примерно такой же.

Оказалось, что все не так. Оказалось, что Украина – совсем другая страна. В которую я, узнав её, влюбился сразу и бесповоротно.

Оказалась, что украинцы – беззлобная, совершенно неагрессивная, невоинственная нация. Уровень агрессии минимален. Уровень толерантности – на порядок выше. Мирное сосуществование разных конфессий. Двуязычный Киев. Вполне миролюбивый к русским Львов. Никакого напряжения. Менталитет мелкособственнического трудолюбивого хозяина, которому заниматься собственным хозяйством интереснее, чем драться с соседями.

Когда это понимаешь, то и понимаешь, какой раной для Украины оказался Майдан. Какой трагедией для неё оказались эти сто жизней. Это для России сто жизней плюс-минус - вообще не вопрос, говорить не о чем. А для этой страны это стало действительно национальной трагедией.

Но то, что с ней сделал потом Путин…

Как в Украине появляется ненависть… Как эта страна учится воевать… Как она учится убивать… Как уходит эта мягкость, это неагрессивность… Как на её место приходит ненависть… И такая ненависть, которой Россия, я думаю, не знала еще ни от одного народа никогда за все время своего существования. Как, вслед за умением воевать и убивать на место добродушия и открытости приходят цинизм и безразличие. Когда люди начинают радоваться смертям противника… Когда украинцы радуются смертям русских солдат…

Путинизм порождает только путинизм. И ничего более.

Превратить огромного сорокамилионного братского соседа в тех, кто тебя ненавидит больше всего…

Это надо суметь, конечно.

Чем все это закончится? Сложно представить… Российская власть почти полностью оторвалась от реальности и предугадать её дальнейшие шаги становится практически невозможно. Но, похоже, на проекте "Новороссия" все же поставлен крест. Во всяком случае, в последнее время эта риторика слышится все чаще.

Какое-то время Россия будет продолжать поставлять туда оружие, технику, добровольцев, но, с учетом обвала рубля и обвала цен на нефть, долго она этого делать не сможет.

Внутренние проблемы и обострившееся на их фоне напряжение станут важнее. В Грозном вон опять стрельба, чего не было уже несколько лет, а когда опять начнется по всему Кавказу, тут уж будет не до Донецка с Луганском.

И эти квазигосударства прекратят свое существование. Построить государственность они не смогут. Украина восстановит свою утерянную территорию. Пока за исключением Крыма, но, думаю, что в среднесрочной перспективе и его возвращение обратно под протекторат Украины возможно. И начнет развиваться дальше. В направлении демократического правового свободного государства, равноправного члена Европы.

А Россия…

Россия очевидно погружается во мрак. Каких глубин он достигнет, я не знаю. Но все же стараюсь быть оптимистом и надеяться на лучшее. Ну или хотя бы на то, что те катаклизмы, которые здесь будут, обойдутся все-таки малой кровью, а не глобальной катастрофой".