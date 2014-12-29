Парасюк о ночном принятии госбюджета: депутаты торопились на чартеры

Народный депутат Владимир Парасюк рассказал, что Верховная Рада очень торопилась и принимала бюджет ночью, потому что некоторые депутаты не могли отменить свои чартеры на празднование Нового года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это неслыханный прецедент. Нынешний министр ведет себя еще хуже, чем Азаров, а депутаты еще хуже, чем риги. Никогда бы не мог подумать, что люди, которые так громко кричали об изменении системы, будут вести столь цинично и нагло. Они нарушают все, что можно и нельзя. Они не изменят страну, потому что они не хотят ничего менять", - заявил нардеп.

"Сегодня мы сидели в ВР до "победного", потому что некоторые депутаты не могли отменить свои чартеры на празднование Нового года и это правда. Кто не верит, съездите утром в Борисполь и убедитесь, что это так. Но беда даже не в этом", - пишет он.

По его мнению, нынешнее голосование за бюджет – это масштабная афера премьера.

"Хуже всего то, что сегодняшнее голосование за бюджет - это очередная и самая масштабная афера Яценюка в том числе и "Народного фронта" в целом. Арсений Петрович завоевал себе кардбланш для написания такого бюджета, который ему заблагорассудится. Сегодня ваши избранники проголосовали за чистый лист бумаги, на котором можно писать свои коррупционные схемы и выделять средства тем, кто будет делиться через откаты.

Чтобы вы понимали, мы приняли изменения в Налоговый кодекс и в ряд других законов, а все эти изменения существенно влияют на формирование бюджета, возникают совсем другие расчеты и, как следствие, мы получаем совсем другие цифры. Все это нужно было заново посчитать, внести соответствующие изменения в проект, и только тогда принимать бюджет-2015. А сегодня бюджет переписывался и принимался прямо на колене: никаких сравнительных таблиц, никаких раздаточных материалов. Все, что получили депутаты - это короткое выступление господина премьера, в котором он просто зачитывал поправки: какие зачитал, какие забыл. Все, что нам оставалось - это воспринимать на слух главный закон, по которому страна будет жить весь следующий год", - отметил Парасюк.

Напомним, ы ночь на понедельник, 29 декабря,Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2015 год. За принятие документа проголосовали 233 народных депутата