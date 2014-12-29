Западные СМИ: 2015 должен стать годом украинского реванша, король Путин - голый

29 декабря 2014, 16:15

Россия начинает сомневаться в расчетах Путина, который, как кажется, не соответствует своей мании величия.

Владимир Путин

2015 год может стать годом победы для Украины. Европа повернулась лицом к Украине и ввела санкции против России, которые оказались эффективными. Король Путин – голый.

Об этом пишет французский философ Бернар-Анри Леви в статье, опубликованной в газете Corriere della Sera, пишет Inopressa.

"Прошел год, как обстоят дела? Крым продолжает оставаться оккупированным. Донбасс предан огню и мечу. Но король Путин - голый. Его разрушенная экономика привела к тому, что в один миг он перестал производить впечатление на кого-либо. Россия сама начинает сомневаться в расчетах этого бывшего агента КГБ, который, как кажется, не соответствует своей мании величия. И в то время, как Рада единодушно выражает желание вступить в НАТО, двойной визит в Киев двух столпов Евразии, президентов Белоруссии и Казахстана, быть может, означает конец его великого имперского проекта..." - пишет философ.

"Остается лишь добиться поставленной цели. Прежде всего, остается реализовать план Маршалла для Украины, о котором я несколько месяцев назад говорил в Вене. Колесо фортуны закрутилось. Кремль больше не говорит на языке судьбы. Нельзя исключать того, что 2015 год станет годом победы для Украины", - полагает автор статьи.

Философ также заявил, что Президент Украины Петр Порошенко является лидером, который не уступает российскому президенту Владимиру Путину и поэтому поставил его в один ряд Маджибура Рахмана в Бангладеш, Ахмад Шаха Масуда в Афганистане, Алию Изетбеговича в Боснии, Леха Валенсу в Польше, Вацлава Гавела в Чехии.

"Пусть к этой немногочисленной, но славной компании людей-символов сегодняшнего дня будет добавлено имя Порошенко, никому не известного, которого я отыскал на Майдане, потом отвез в Париж, и который очень скоро стал политическим и военным лидером, человеком, который не уступает Путину в то время, когда все или почти все преклоняются перед ним", - пишет автор статьи.

По мнению автора, ни для кого не секрет, что антисемитизм был пятном в истории Украины. Но события 2014 года сыграли свою роль: евреи в кипах на Майдане рядом с украинскими националистами или казаками в папахах. "Одним из неоценимых достоинств этой революции стала постановка вне закона исторического антисемитизма Украины", - отмечает философ.

Важным поступком Франции автор считает отказ от передачи России Мистралей.

"Настоящим важным поступком, за который я благодарен французскому президенту и который, я убежден, зачтется ему историей, стал отказ от передачи России кораблей Mistral. Это было смелое решение. Вероятно, его было трудно принять. Оно может навлечь на него несправедливые судебные разбирательства. По сути, это было единственное решение, соответствующее логике и, одновременно с этим, нашему рангу и нашим интересам", - пишет автор статьи.

Философ рад, что Европа в последние месяцы года вспомнила о своих обязательствах и стала вести себя адекватно.

"Было принято решение о неких санкциях. Более того, они были введены. Более того, она привели к конкретным результатам. Падение рубля... Крах рынка акций в Москве... Массовое бегство капиталов... Как когда-то в ЮАР, в Сербии и в Ираке или как очень скоро будет в Иране, твердость оправдала себя", - уверен автор статьи.

Напомним, ранее российский журналист Евгений Киселев заявил, что Путин использует два простых "рецепта" сохранения власти – борьба с мнимыми заговорами и проведение маленькой, но победоносной войны.

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