В СНБО признали - ситуация в зоне АТО ухудшилась: опубликована карта

За прошедшие сутки ситуация в зоне АТО на Донбассе ухудшилась.

Об этом сообщили в пресс-центре СНБО.

В частности, была зафиксирована "передислокация и накопление сил боевиков в районе города Счастье, в частности, близ села Старый Айдар, куда террористы перебрасывают ствольную артиллерию, в том числе самоходную, и танки".

Как сообщалось, ранее стало известно об атаке террористов на позиции сил АТО в селе Пески, в результате которой погибли трое украинских бойцов.

Также стоит напомнить, что комбат добровольческого батальона ОУН, который воюет в Песках, отказался вести бойцов на ротацию через обыски на блокпосту террористов.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается отдавать приказа о наступлении на Донбассе из-за недостаточных сил и угрозы больших потерь.