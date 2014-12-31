Порошенко подписал законы о снижении единого соцвзноса и дополнительном импортном сборе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины 77-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования общеобязательного государственного социального страхования и легализацию фонда оплаты труда", - об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Об этом передает РБК-Украина.

"Если на предприятии зарплата составляет более 3-х прожиточных минимумов, то ЕСВ составит для такого предприятия 16,4%, а не 41%", - заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время представления данного законопроекта на заседании Верховной Рады Украины.

"Если наши международные финансовые организации будут иметь предостережения и замечания к этой статье, то тогда, и мы об этом договорились, эта норма будет подлежать обязательному пересмотру", - добавил он.

Кроме этого, закон предусматривает объединение соцфондов: фонда страхования от несчастных случаев на производстве и фонда страхования от временной нетрудоспособности, что будет способствовать сокращению административных расходов фондов на 600 млн грн.

Закон вступает в силу с 1 января 2015 г.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 73-VIII "О мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей ХІІ Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 г.". Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Отметим, что данный закон был направлен на подпись Президенту 30 декабря 2014 г.

Дополнительный импортный сбор предлагается ввести временно, сроком на 12 месяцев, согласно статье XII Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 г. и Договоренности о положения ГАТТ-1994 в отношении платежного баланса.

Этот закон вступит в силу с 1 января 2015 г.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины № 72-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования налогового контроля за трансфертным ценообразованием". Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Закон уточняет перечень контролируемых операций и ликвидирует схемы уклонения от налогообложения через искусственное уменьшение суммы операции с одним контрагентом менее 50 млн грн в год.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины № 79-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реформы межбюджетных отношений", сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Как сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания Верховной Рады Украины, данный документ также будет предусматривать, что во время военного положения правительство будет тратить бюджетные средства по согласованию с Президентом Украины. Также документ устанавливает, что на проведение платежей по защищенным и незащищенным статьям казначейству дается 5 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада приняла закон о трансфертном ценообразовании.