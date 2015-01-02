Порошенко подписал законы об оптимизации льгот и стабилизации платежного баланса

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые парламентом 28 и 29 декабря правительственные законы о снижении ставки единого социального взноса (ЕСВ), оптимизации льгот и стабилизации платежного баланса, сообщается на сайте парламента.

Об этом передает УНИАН.

Так, 31 декабря был возвращен с подписью от президента закон о реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда (№1573), который предусматривает уменьшение уплаты единого социального взноса с ныне действующей ставки 41% до 16,4%.

Также 31 декабря президент подписал закон о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины (№1577). Законом, в частности, предполагается, что в 2015 году максимальный размер заработной платы работникам государственных органов и бюджетных учреждений не будет превышать 7 минимальных заработных плат. Кроме того, с учетом экономической ситуации, по результатам первого полугодия 2015 года Кабмин утвердит порядок индексации заработных плат, денежного обеспечения, пенсионных и социальных выплат.

Законом определено, что численность работников Генеральной прокуратуры в 2015 году сокращается с 20 до 15 тысяч. Вместе с тем отменяется выходное пособие при выходе на пенсию прокурорам, а при увольнении они получают помощь, как и все работники на государственной службе.

Среди прочего, сокращается количество работников органов внутренних дел с 172 тыс. до 152 тыс. При этом финансирование Минобороны, МВД и Нацгвардии остается в тех пределах, которые определены проектом закона о госбюджете.

В отношении льготного проезда было принято решение, что в 1 июня 2015 года льготный проезд остается без изменений, а после этой даты эта льгота будет предоставляться инвалидам 1-й и 2-й групп, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также учащимся из малообеспеченных семей, лицам, которые их сопровождают, и сопровождают инвалидов 1-й группы и участникам боевых действий.

Кроме того, 31 декабря Порошенко подписал закон о мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со статьей XII Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 года (№1562), который предусматривает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%), что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн.

В ходе обсуждения законопроекта премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что импортный сбор вводится только после соответствующих консультаций с представителями ЕС. Также он сообщил, что импортный сбор не коснется мазута, угля, лекарств, медицинских изделий, которые используются для гемодиализа и лечения онкобольных.

Накануне голосования во втором чтении глава фракции "Блока Петра Порошенко", народный депутат Юрий Луценко отмечал, что дополнительные импортные пошлины будут применяться к российскому импорту сразу же, с момента вступления закона в силу, в то же время европейский импорт также будет обложен дополнительным сбором, но только после согласования этой нормы с европейской стороной.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал законы о снижении единого соцвзноса и дополнительном импортном сборе.