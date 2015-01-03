Боевики "активничают" на двух направлениях, на Донбасс едет пополнение из РФ, карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе зафиксированы единичные факты агрессивных действий со стороны боевиков на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом говорится в сообщении ИАЦ СНБО.

Согласно данным разведки, фиксируется прибытие новых военнослужащих РФ, а также попытки установления единого руководящего центра над всеми террористическими группировками на Луганщине, сказано в сообщении.

В течение суток ни один украинский военный не погиб, один военнослужащий был ранен. Инцидент имел небоевой характер, подчеркивается в информации.

Напомним, ранее сообщалось, что за ночь боевики 8 раз обстреляли позиции силовиков на Донбассе: били минометами и артиллерией.

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