Боевики провоцируют силовиков на трех направлениях: карта зоны АТО

За последние сутки в зоне АТО на Донбассе ситуация принципиально не изменилась, было неспокойно на трех направлениях.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы не прекращают нарушать "перемирие" на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях.

"Украинские военные строго соблюдают "режим тишины" и адекватно реагируют на провокации со стороны боевиков", - подчеркнули в СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне спецоперации никто из украинских военнослужащих не погиб, ранения получил три бойца.