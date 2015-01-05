Боевики активнее провоцируют силовиков, пытались нападать: карта зоны АТО

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе зафиксировано увеличение количества вооруженных провокаций и обстрелов со стороны боевиков.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы применяют стрелковое оружие, танки и артиллерию.

Обратим внимание, что украинские военные на провокации не отвечают, но в случае прямой угрозы жизни силовиков, террористы получают адекватный ответ.

В частности, в районе сел Гранитное и Старогнатовка Донецкой области украинские военные успешно отразили попытку вражеского нападения.

По данным СНБО, наиболее беспокойная ситуация сохраняется на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе никто из украинских военнослужащих не погиб, ранения получил один боец.