Эксперт рассказал, зачем Украине переговоры с Россией в Берлине и Астане

5 января 2015, 15:51

Аналитик уверен - Россия захочет, чтобы Украина кормила оккупированные боевиками районы.

"Нормандский формат" в Милане

 Переговоры в "нормандском формате" в Берлине и Астане нужны для того, чтобы заставить Россию играть по правилам.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил политический аналитик Александр Палий.

"Сегодня минские договоренности выполняются только частично, по крайней мере, в части прекращения артиллерийского огня им следуют", - напомнил он.

При этом эксперт отметил, что это происходит потому, что "Россия серьезно боится усиления санкций: мы все видим, в каком состоянии сейчас российская экономика, цены на нефть продолжают падать, дна пока не достигли".

"Если год будут удерживаться такие цены, то экономические потери по нефти составят больше 100 миллиардов долларов и около 30-40 миллиардов долларов по газу. А это очень серьезные потери для российского бюджета", - заявил он.

Также Палий выразил уверенность в том, что "Сейчас ЕС может очень легко, совершенно не напрягаясь, без какого-либо вреда для себя, обвалить российскую экономику".

"То есть если европейцы, к примеру, введут какие-то элементы эмбарго по отношению к России, или ограничат банковские переводы в системе SWIFT, или прекратят покупать нефть в России и переключатся на Нигерию или другую страну (на рынке сейчас переизбыток нефти). Европейская экономика, которая сейчас в десять раз больше российской, может одним легким движением запросто обвалить российскую экономику до такого уровня, что она десятилетиями будет выходить из этого состояния. Россия этого опасается и потому начинает намекать, что она может начать играть по правилам", - аргументировал эксперт свою позицию.

Что касается новых соглашений, которые могут появиться в Астане, Палий отметил, что  ожидает определенного прогресса.

"Новые соглашения могут появиться, потому что для России потеря возможности удовлетворять социальные потребности и модернизовать армию будет очень серьезным ударом по режиму. Потому мы можем ожидать определенного продвижения на этих переговорах", - заявил аналитик.

Кроме того, он сообщил, что "результаты могут быть достигнуты в вопросе нанесения разграничительной линии, потому что там осталось не так много работы, по отведению тяжелой артиллерии, по мониторингу, чтобы он осуществлялся должным образом (а не так, как сейчас боевики – захотели, пустили ОБСЕ, не захотели – не пустили). Могут быть сформулированы более жесткие правила, которые будут заставлять Россию и боевиков выполнять договоренности. То есть это могут быть определенные договоренности, направленные на замораживание ситуации".

"Очевидно, Россия захочет, чтобы Украина кормила эти оккупированные территории. Украине нужно будет очень осторожно себя вести и никаких финансов туда не направлять, потому что в конечном итоге они могут попасть к террористам. Это, в частности, значит, что нам нужно не покупать уголь у террористов, а выменивать его на продукты питания. То, что продукты питания превратятся в оружие, менее вероятно, чем то, что деньги превратятся в оружие", - резюмировал Палий.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко рассказал "Главреду" о том, почему переговоры в Берлине не принесут никаких гарантий мира на Донбасс.

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