На Луганщине боевики получили новое подкрепление

На Луганщине зафиксировано прибытие очередного пополнения боевиков, собранного из местных жителей.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

По его данным, "в районе поселка Комсомольское отмечается прибытие нового формирования противника, укомплектованного местными боевиками".

"В составе формирования до 12 единиц бронетехники (в том числе 3 танка). Данная группа взаимодействует с российской ротной тактической группой (РТГ), действующей в районе Тельманово (которая, в свою очередь, два дня назад вела огонь по позициям украинских войск в районе поселка Гранитное)", - подчеркнул Тымчук.

Напомним, ранее было зафиксировано прибытие артиллерийских подразделений боевиков и бронетехники в район Донецка.