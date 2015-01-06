Переговоры в Берлине дали "определенные результаты" - МИД Германии

Переговоры дипломатов Украины, России, Германии и Франции, России, которые состоялись 5 января в Берлине, привели к "определенным сдвигам".

Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

Немецкие дипломаты отметили, что четырехсторонний разговор был "конструктивным и привел к подвижкам, однако ответы на многие вопросы, очевидно, еще предстоит найти".

Также сообщается, что консультации дипломатов продолжатся в ближайшие дни.

Ранее предполагалось, что главы МИД Украины, Германии, Франции и России проведут переговоры на личной встрече 9 января, однако позже представитель Украины Алексей Макеев сообщил, что единственное, о чем договорились политические директора МИД государств-участников переговоров на предварительной встрече в Берлине – это проведение телефонного разговора в пятницу, 9 января.

Напомним, на итоговой пресс-конференции украинский лидер рассказал о подготовке на 15 января встречи в "нормандском формате" в Астане.