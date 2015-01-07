Боевики продолжают провоцировать силовиков и несут потери: карта зоны АТО

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики снова прибегали к провокационным обстрелам позиций силовиков, нарушая "режим тишины".

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что сегодня около часа ночи террористы из РСЗО БМ-21 "Град" обстреляли позиции наших военных в поселке Пески.

"Украинские военные адекватно реагируют на провокационные обстрелы, боевики продолжают нести потери", - подчеркнули силовики.

Вследствие обстрелов противника был поврежден газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Чернухино, Трехизбенка, Кряковка и Сокольники. Также в СНБО отметили, что военное командование принимает меры по минимизации потерь среди силовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в рождественскую ночь под обстрелами боевиков на Донбассе погибли трое украинских военных.