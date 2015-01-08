В Берлине началась встреча Яценюка и Меркель

В Берлине началась встреча украинского премьер-министра Арсения Яценюка с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

В переговорах принимают участие украинские министры: глава Минфина – Наталия Яресько, Минэкономики – Айварас Абромавичус, МИД – Павел Климкин и глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Напомним, украинская делегация находится в Германии с официальным двухдневным визитом.

Одним из результатов этой поездки стала договоренность о выделении Украине кредита в 500 миллионов евро.