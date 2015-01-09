Боевики провоцируют силовиков, неспокойно на трех направлениях: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики продолжили прибегать к провокационным обстрелам украинских военных, используя стрелковое оружие, минометы, артиллерию и реактивные установки залпового огня "Град".

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

"…в случае опасности для жизни военнослужащих, военные действуют согласно приказу и дают должный отпор в ответ на провокации со стороны террористов", - отметили силовики.

В то же время в ведомстве уточнили, что сейчас беспокойно на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях.

Обратим внимание, что, по оперативной информации, в зоне конфликта участились случаи использования террористами беспилотных летательных аппаратов.

"…за минувшие сутки было зафиксировано восемь пролетов в небе над населенными пунктами Денежниково, Щербак, Пантелеймоновка, Счастье, Чмыровка, Краматорск и Глинка", - сообщили силовики.

По их данным, во второй половине дня пограничники отделов "Чонгар", "Благовещенка" Бердянского отряда и "Красный Чабан" Херсонского отряда обнаружили четыре вертолета, которые двигались вдоль административной границы над территорией оккупированного РФ Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще восемь бойцов - были ранены.