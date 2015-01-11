Порошенко и европейские лидеры едут на марш памяти в Париж: Путин еще не решил

11 января в Париже лидеры многих европейских стран примут участие в марше памяти жертв террористов. Принять участие в марше намерен и Президент Украины Петр Порошенко.

Марш соберет не только представителей всех политических движений Франции, но и лидеров большинства стран Евросоюза, пишет Эхо Москвы.

О своем намерении принять участие в акции уже заявили Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, глава испанского правительства Мариано Рахой, премьер Италии Маттео Ренци, а также председатели правительства Финляндии Александер Стубб и Польши Ева Копач. В Париж прибудут и лидеры Евросоюза Жан-Клод Юнкер, Мартин Шульц, Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает издание.

Как написал Порошенко в своем Twitter, "мы должны сказать "НЕТ" терроризму и "да" свободе".

Российская сторона пока не заявляла, что представители официальной Москвы приедут в Париж в воскресенье.

Как известно, в результате двух терактов во Франции были убиты 17 человек. Преступники – братья Куаши и Амеди Кулибали, заявившие о своей связи с Исламским государством и "Аль-Каидой", – были застрелены во время освобождения заложников.