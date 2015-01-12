На Донбассе обостряется ситуация, боевики наращивают силы, бьют из танков и "Градов": карта зоны АТО

В понедельник, 12 января, обстановка в зоне антитеррористической операции на Донбассе имеет тенденцию к обострению. Террористы продолжают обстреливать позиции украинских военных. Силы АТО отражают нападения противника, и сдерживают боевиков.

Об этом сообщил глава пресс-службы информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко

По его словам, во всех направлениях зоны АТО наблюдается перегруппировка и наращивание сил противника. Кроме стрелкового оружия и минометов, боевики неоднократно использовали танки и реактивные установки "Град" против сил АТО. В то же время после полуночи в зоне конфликта наблюдается относительное затишье.

В районе нового терминала аэропорта "Донецк" состоялось боевое столкновение между боевиками и украинскими военнослужащими. Нападение отбито.

В течение суток погибших среди украинских военнослужащих нет. По данным информцентра СНБО 2 воина получили ранения.

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Фото: mediarnbo.org