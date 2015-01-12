"Страшилка" от Лаврова: украинская армия готова применить силу и решить конфликт на Донбассе

Глава МИД РВ Сергей Лавров уверяет, что Россия якобы обладает информацией о подготовке украинскими силовиками новой попытки силового решения конфликта на Донбассе.

Об этом заявил по итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем, сообщает ТАСС.

"У нас есть информация, очень тревожная, что силовики готовят новую попытку силового решения конфликта, - рассказал он "страшилку". - Это было бы катастрофой".

По его словам, Россия рассчитывает, что зарубежные партнеры повлияют на Киев с целью не допустить попытки силового решения на Донбассе. "Конфликт в Украине не может быть решен военными средствами", - подчеркнул Лавров.

Коснувшись темы грядущих переговоров в Астане в "нормандском формате", Лавров отметил, что форматы переговоров по Украине должны работать над реализацией достигнутых договоренностей, а не над "производством бумаги".

"Форматы есть разные, и самое главное, чтобы они работали. Не только над производством бумаги, но и способствовали практическому воплощению того, о чем договаривались, - сказал он. - Пока ни один из форматов этим похвастаться не может".

В то же время Ринкевич заявил, что отмена санкций Запада против России зависит от прогресса в урегулировании украинского кризиса. Глава МИД Латвии отметил, что санкции могут быть отменены, когда ЕС увидит "соглашения, которые подписываются".

По его мнению, есть много хороших соглашений - Женевское соглашение, минское соглашение, соглашение от 21 февраля прошлого года. "Минское соглашение, как мы видим, пока не выполняется, - сказал он. - Если мы увидим реальный прогресс (по ситуации в Украине), то ЕС будет готов рассматривать вопрос отмены санкций".

Глава латвийского МИД напомнил, что санкции - это не самоцель. "Санкции не от хорошей жизни вводятся, но из-за того, что политический диалог сам по себе не дает положительных результатов, - добавил он. - Если ситуация будет осложняться, мы не можем исключать и дальнейшие меры. Это не угроза никому, я подчеркиваю принципиальную позицию".

"Черные списки тоже появились из-за того, как развивалась ситуация в Украине, - подчеркнул Ринкевич. - Если у нас есть принципиальные разногласия, мы не утаиваем это ни от кого. Мы считаем действия по аннексии Крыма, по развитию ситуации в Восточной Европе неправильными".

"Будем смотреть комплексно, - подытожил глава латвийского МИД. - Сегодня я услышал некоторые идеи. Думаю, что у нас есть потенциал продвинуться, но это уже зависит и от ЕС, и от РФ, и от Украины".

Напомним, что за последние дни российские "добровольцы", действующие на Донбассе понесли огромные потери – более сотни убитых и столько же раненых.