Планам Путина не суждено сбыться: проект "Новороссия" развалился – западные СМИ

Проект "Новороссия" развалился с самого начала, а теперь Москва хочет переложить ответственность за Донбасс на Киев.

Об этом пишет The Daily Beast, перевод статьи публикует ZN.UA.

Лидеры "Новороссии" пророссийского движения боевиков в Восточной Украине публично признают свою неудачу. Идеологи Кремля хотели, чтобы "Новороссия" простиралась от Донецка до Одессы, и обеспечивала транспортный коридор в Крым. Русские националисты считали, что Россия должна была аннексировать всю "Новороссию" вместе с ее мятежными "ДНР" и "ЛНР". Но проект развалился с самого начала, лидеры повстанцев и военачальников бросают движение один за другим, говорится в статье.

В недавнем интервью, бывший премьер-министр "ДНР" Александр Бородай и один из командиров Игорь Безлер признались, что проект "Новороссии" не может добиться успеха в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного давлением западных санкций, пишет издание.

Грандиозные планы президента России Владимира Путина и его советников о том, что "Новороссия" должна в себя включать большую часть восточных и юго-восточных городов Украины, в том числе стратегический порт Черного моря Украины в Одессе и порт города Азовского моря в Мариуполе. Но теперь, "Новороссия" сократилась до всего двух разрушенных участков в Луганской и Донецкой областях, подчеркивается в статье.

Суглублением экономического кризиса Москва, похоже, хочет, чтобы Киев взял на себя ответственность за Донецк и Луганск. Так, в течение последних двух месяцев, Путин избегает использования термина "Новороссия" и сосредоточил свои основные заявления исключительно на "священном" русском Крыме, указано в материале.

Как подметило немецкое издание Der Spiegel, во время последнего выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин стал сдержаннее высказываться по Украине. Он ни слова не сказал о самопровозглашенных террористических республиках в Донбассе и даже назвал украинцев отдельным от русских народом.

Напомним, ранее сообщалось: экс-главарь ДНР признал, что проект на Донбассе провален, "Новороссии" – нет.