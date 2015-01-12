Посол США объяснил причину активизации боевиков на Донбассе

Посол США в Украине Джеффри Пайетт считает, что боевики и российские военные пытаются изменить линию разграничения на Донбассе, о которой договорились участники мирных консультаций в Минске от Украины, России, террористических "республик" Донбасса и международные наблюдатели

По его словам "@NSDC_ua карта показывает всплеск насилия, сепаратисты пытаются перекроить линию, которую они и Россия определили 19 сентября", о чем американский дипломат написал в своем микроблоге в Twitter.

Сьогодні @NSDC_ua карта показує сплеск насильства, сепаратисти намагаються перекроїти лінію, яку вони і Росія визначили 19 вересня — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 12 января 2015

Напомним, что сегодня информцентр СНБО опубликовал карту зоны АТО и рассказал об обострении ситуации на востоке Украины.

Также напомним, что менее недели назад в сети появилась карта линии разграничения на Донбассе.