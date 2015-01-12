Порошенко подписал стратегию развития "Украина-2020": главные положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О Стратегии устойчивого развития "Украина-2020".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Главной целью реформ является достижение европейских стандартов жизни и достойного места Украины в мире.

"Стратегия-2020" включает в себя 62 реформы, а также определяет цели, направления и приоритеты развития страны, а также показатели достижения этих целей.

Особый приоритет – у восьми реформ и двух программ, также определены 25 ключевых показателей успешности развития страны.

В первую очередь будут реформироваться: системы национальной безопасности и обороны, обновление власти и антикоррупционная реформа, судебная реформа и реформа правоохранительной системы, децентрализация власти и реформа государственного управления, дерегуляция и развитие предпринимательства, реформа системы здравоохранения и налоговая реформа.

Среди приоритетов – также реализация двух программ – энергетической независимости и популяризации Украины в мире, а также продвижение интересов страны в мировом информационном пространстве.

Реализация "Стратегии" предусматривает достижение 25 ключевых показателей, оценивающих ход выполнения реформ и программ.

В частности, планируется, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business Украина займет место среди первых 30 позиций, рейтинг по обязательствам в иностранной валюте по шкале рейтингового агентства Standard and Poors составит не ниже инвестиционной категории "ВВВ", валовой внутренний продукт (по паритету покупательной способности) в расчете на одного человека, который рассчитывает Всемирный банк, повысится до 16 тысяч долларов.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций до 2020 года должны составить более 40 млрд долларов, расходы на национальную безопасность и оборону – не менее 3% от ВВП. По индексу восприятия коррупции, который рассчитывает Transparency International, Украина должна войти в 50 лучших стран мира.

Главной предпосылкой реализации Стратегии является общественный договор между властью, бизнесом и гражданским обществом, где каждая сторона имеет свою зону ответственности.

Согласно указу, Кабмин ежегодно, до 15 февраля, должен утверждать план действий по реализации положений Стратегии и ежеквартально информирует о состоянии выполнения плана действий по реализации положений Стратегии.

Комментируя утверждения Стратегии, заместитель главы АП, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив отметил, что его разработка проходила в несколько этапов с привлечением широкого круга экспертов и общественности.

"Мы начали разработку Стратегии в июле этого года с приглашения общественности предоставлять свои предложения относительно развития страны. После этого мы провели несколько десятков обсуждений и консультаций со специалистами и общественностью, организовали возможность и получили замечания и предложения к Стратегии онлайн, провели онлайн-опрос о ключевых показателях эффективности развития страны", - сказал он.

24 декабря на своем первом заседании Стратегию одобрил Национальный совет реформ.

Напомним, 25 сентября Порошенко представил журналистам "Стратегию-2020" на специальной пресс-конференции.