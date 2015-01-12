Порошенко рассказал, во сколько обходится Украине война на Донбассе

Война на Востоке Украины очень дорого обходится стране и подрывает ее экономику, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом, как сообщает ZN.UA, он заявил в интервью французскому телеканалу France 24.

"Каждый день мы тратим на войну более 10 млн долл. Это огромное давление на мою страну. Ни одна страна в мире не может обеспечить экономический рост во время такой войны, ведь мы сражаемся, возможно, с самой могущественной армией на континенте", - заявил он в ответ на вопрос об экономической ситуации в Украине.

Ранее Порошенко, оценивая стоимость АТО, называл несколько иную цифру - 100 млн гривен в день, пишет издание.

Президент уверяет, что власти проводят реформы, необходимые для развития страны, в том числе для улучшения инвестклимата.

В то же время он напомнил, что украинские власти должны еще поддерживать оккупированные территории. "Мы поставляем им природного газа на $6-7 млн каждый день", - рассказал он, заверив, что Украина готова отправлять гуманитарную помощь жителям Донбасса, оказавшимся в ужасной ситуации, говорится в сообщении.

"В общей сложности (...) Украине нужно дополнительно от 13 до 15 млрд долл. в этом и следующем году", - оценил он объемы зарубежной финансовой помощи.

Также Порошенко призвал не спекулировать на теме членства Украины в НАТО. "Мы как страна не готовы быть членом НАТО", - сказал он, отметив, что на необходимые приготовления уйдет 6-7 лет.

Сейчас он предлагает сфокусироваться на теме вступления Украины в ЕС. "Главная цель моего президентства в Украине - чтобы страна получила перспективу членства в ЕС в результате проведения реформ", - заявил он.

Напомним, ранее была опубликована смета расходов России на "ополчение" Донбасса.