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Наступление ВСУ на Луганщине и переговоры с США: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
23 марта 2025, 19:30
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Новости Украины 23 марта по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Наступление ВСУ на Луганщине и переговоры с США: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 23 марта / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Россия ударила по Киеву дронами: обломки упали на многоэтажки, погибли люди

В ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.

"Горит на верхних этажах. Экстренные службы направляются на место. В столице работают силы ПВО", - написал он около 00:30.

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Россияне могут активизироваться возле 3 важных городов: где существует угроза

В ближайшее время армия страны-агрессора России может сосредоточиться на Краматорском направлении. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович, передает 24 Канал.

По его словам, речь идет о треугольнике Торецк - Часов Яр - Константиновка.

Россияне запустили по Украине 147 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 23 марта страна-агрессор Россия атаковала Украину 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. Об этом сообщили в Воздушных Силах.

"Никто другой не смог бы": Трамп заявил, что знает Путина и может его остановить

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по сдерживанию дальнейшей эскалации войны между страной-агрессором Россией и Украиной находятся "под контролем". Об этом он сказал в интервью Outkick, пишет Bloomberg.

В частности, Трамп рассказал, что его "хорошие" отношения с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским являются ключевыми для переговоров о прекращении боевых действий.

"Полностью разрушено": Воздушные силы ВСУ ударили по оккупантам в Торецке

21 марта Воздушные Силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в результате поражения уничтожен личный состав противника, в частности десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.

В Белом доме назвали новую дату начала перемирия в Украине: СМИ раскрыли детали

США до сих пор надеются, что широкое перемирие в войне России против Украины может быть достигнуто за несколько недель, несмотря на продолжающиеся обстрелы и нежелание Кремля идти на сделку накануне запланированных переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

ВСУ освободили село на Луганщине и стерли "в ноль" вражеские силы - 3 ОШБр

Силами Третьей штурмовой бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надежда. Об этом сообщили в Telegram бригады.

Украинские военные восстановили контроль над территорией общей площадью в три квадратных километра.

Украина проведет непрямые переговоры с РФ: какие цели сторон и когда ждать перемирия

24 марта 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоятся отдельные переговоры представителей США с делегациями Украины и России. Эти встречи имеют целью достижение временного прекращения огня и обсуждение условий для потенциального мирного урегулирования конфликта.

Формат переговоров предусматривает отдельные встречи американской стороны с украинскими и российскими представителями, без прямого контакта между делегациями Украины и России. Этот подход, известный как "челночная дипломатия", позволяет США выступать посредником, передавая позиции и предложения между сторонами конфликта.

Главред собрал главное, что стоит знать о переговорах в Саудовской Аравии 24 марта.

Шантаж и угрозы: кто заставлял Украину отказаться от ядерного оружия

Народный депутат Украины пяти созывов, председатель Украинской народной партии, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко в свое время был одним из непосредственных участников процесса ядерного разоружения Украины. Он рассказал, кто из тогдашних партнеров Украины больше всего настаивал на отказе от ядерного оружия.

США давили на Британию по Украине: Стармер рассказал, в чем дело

После скандала в Овальном кабинете США пытались давить на Великобританию, чтобы та подвергла резкой критике поведение президента Украины Владимира Зеленского. Однако представители страны решили действовать по-другому.

Как пишет The New York Times, об этом рассказал премьер Британии Кир Стармер. По его словам, в Белом доме надеялись на поддержку, ведь ожидали, что позиция Британии укрепит дипломатическую линию США.

Осенью Россия может напасть на страну НАТО: в Bild раскрыли детали

Нападение страны-оккупанта России на Литву возможно уже осенью. После прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции. Надо быть готовыми обороняться. Об этом заявил немецкий историк Зенке Найтцель.

В интервью Bild он рассказал о том, что предстоящее лето может стать "последним мирным летом для немцев". Опасения относительно вероятной войны в Европе достаточно сильны, а Германия не готова к такому развитию событий.

Украина нашла эффективный метод противодействия российским КАБам - детали от Forbes

Украинские средства радиоэлектронной борьбы эффективно срывают наведение российских планирующих бомб, что может свидетельствовать о завершении "золотой эпохи" этого оружия на фронте. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс в статье для Forbes.

Неофициальный Telegram-канал ВВС РФ "Fighterbomber" утверждает, что управляемые авиабомбы КАБ или УМПК, оснащенные спутниковым наведением, обычно поражают цель с точностью до 4-5 метров.

Однако на практике одна из таких бомб, способная пролететь более 40 километров и нести сотни килограммов взрывчатки, демонстрирует значительные отклонения от цели.

Бежали от войны: что известно о мужчине с дочерью, которые погибли от удара РФ

В Киеве в результате попадания российского БпЛА в жилой дом погиб мужчина и его 5-летняя дочь. Семья сбежала в Киев от войны, но вражеский дрон догнал их в столице. Об этом сообщает UNITED24.

Планы Трампа по прочному миру в Украине: в США предупредили об опасности

Риторика специального представителя Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который ранее вел переговоры в Москве с Владимиром Путиным и на днях публично повторил ряд российских пропагандистских тезисов, подрывает планы президента Дональда Трампа по завершению войны против Украины и установлению длительного мира, и "оправдывает" агрессора Россию. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В ISW напомнили, что Уиткофф 21 марта дал интервью пропагандисту Такеру Карлсону, в котором сделал ряд резонансных заявлений.

Обсуждается частичное прекращение огня, начались переговоры Украины и США - Умеров

Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии поздно вечером в воскресенье, 23 марта. Об этом сообщает Reuters.

Украинская и американская делегации планируют обсудить возможное частичное прекращение огня между Украиной и РФ. Эта встреча состоится перед переговорами США и РФ, которые запланированы на понедельник.

"Я верю Путину": у Трампа сделали важное заявление о переговорах с Украиной

Специальный посланник США Стив Уиткофф выразил оптимизм накануне переговоров в Саудовской Аравии по прекращению войны в Украине, заявив, что верит в стремление президента РФ Владимира Путина закончить агрессивную войну против Украины.

"Я чувствую, что он хочет мира", - сказал Уиткофф в интервью Fox News, передает Reuters.

В Третьей штурмовой сделали прогноз о будущем России

В стране-оккупанте России тоже идет война за выживание. Там государство не сможет выжить в том состоянии, в котором оно находится сейчас. Чтобы страна выжила, она должна стать империей. В противном случае государство обречено. Об этом заявил начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады Петр Ролло Горбатенко.

"В России тоже продолжается война за выживание. Это государство не сможет существовать в таком контексте, в котором оно есть. Ему нужно или соответственно развиться и стать гегемоном со своим влиянием... Или все", - рассказал он в интервью Армия TV.

Украину накроют дожди и штормовой ветер: синоптики назвали регионы

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится. Регионы будут активно заливать дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 24 марта, дожди ожидаются в западных и северных областях. В целом будет тепло. Температура воздуха повысится до +10...+16 градусов.

Есть погибшая и раненые: в отделении полиции в Одесской области прогремел мощный взрыв

В Одесской области прогремел взрыв в здании полиции. Уже известно о погибших и пострадавших. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В результате взрыва погибла женщина.

У Трампа сделали заявления о "переговорах" Украины с РФ и раскрыли детали

В Саудовской Аравии технические группы США проведут переговоры как с украинцами, так и россиянами, что означает косвенный диалог между Киевом и Москвой. Будут обсуждать вопросы прекращения огня в Черном море и возобновления перевозки топлива и зерна. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Майкл Волтц.

В интервью CBS News он рассказал о том, что по мнению администрации Трампа, Украина и Россия, мол, ближе к миру, чем когда-либо прежде.

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