Политолог о будущей встрече по Донбассу: Путин попытается навязать свои условия

Политолог Владимир Цыбулько заявил, что во время встречи в "нормандском формате" относительно конфликта на Донбассе Владимир Путин будет пробовать навязать признание аннексии Крыма в обмен на прекращение огня.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Обозреватель".

"Скорее всего, он будет пробовать навязать признание Крыма в обмен на прекращение огня на Донбассе. Это фактически нерешенная задача", - отметил эксперт.

"Все остальное, по сути, вынудило европейских политиков поставить Путину ультиматум - если он будет продолжать в том же духе, никакого уменьшения давления на Россию не будет", - добавил Цыбулько.

По его мнению, встреча, скорее всего, пройдет не 15 января, а позже. Кроме того, возможно и площадка для ее проведения будет изменена.

"Я думаю, что Казахстан раньше всех устраивал. Теперь он стал сомнительным местом. Мне кажется, даже Россия начинает сомневаться в том, чтобы проводить переговоры именно в Казахстане", - подчеркнул политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча в столице Казахстана - Астане - по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) может не состояться.