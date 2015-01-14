В пятницу Гонтарева выступит в Раде: нардепы ждут рассказа о гривне

В пятницу, 16 января, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева выступит в Верховной Раде.

Об этом со ссылкой на календарный план работы парламента сообщается на странице НБУ в Facebook.

"16 января 2015 года, согласно календарному плану работы Верховной Рады Украины, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева примет участие в пленарном заседании Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Как заявил нардеп от Блока Петра Порошенко Николай Томенко, нужно ее "послушать и понять, как действует национальная валюта".

А вовремя совещания с руководителями крупнейших банков Гонтарева заявила, что представители миссии МВФ подтвердили выполнение Нацбанком Украины всех рекомендаций Фонда.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает УНИАН.

Глава НБУ также подчеркнула важность поддержки международным сообществом, включая намерения Европейского союза выделить Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи и решение о предоставлении 2 млрд долл. кредитных гарантий от США.

Напомним, что Гонтарева заявила: в 2014 году падение ВВП Украины составило 7,5% при двукратной девальвации национальной валюты.