Украина надеется, что встреча контактной группы по Донбассу пройдет на этой неделе

Новое заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - ОБСЕ) может состояться уже до конца текущей недели.

Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Евгений Перебийнис, пишет Украинская правда.

По его словам, предварительно решено, что заседание группы должно стать основой для будущей встречи в "нормандском формате" глав государств в Астане (Казахстан).

"Конкретная дата (заседания группы - ред.) пока неизвестна. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни, до конца текущей недели", - отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что мероприятие может состояться в Минск, или же пройдет в форме видеоконференции. Также спикер МИД заверил, что украинская сторона готова к встрече и сейчас ожидает ответ о готовности со стороны представителей так называемых ЛНР и ДНР.

"Важно, чтобы с той стороны во встрече принимали участие представители, которые действительно контролируют ситуацию и могут принимать решения", - сказал Перебийнис.

Напомним, ранее глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок заявил, что встреча в "нормандском формате" относительно конфликта на Донбассе при участии президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии, запланированная на 15 января в Астане (Казахстан), перенесена.