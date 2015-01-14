Российский журналист об установках "Буратино" в руках боевиков: это Нюрнберг, без вариантов

14 января 2015, 19:59

Бабченко призвал российских генералов одуматься и вернуть огнеметы - это оружие тотальной войны на уничтожение.

Аркадий Бабченко

Боевики на Донбассе не в состоянии осознать мощи переданного им Россией оружия – и потому случились трагедии с "Боингом" и автобусом под Волновахой.

А вот залповая огнеметная установка "Буратино", которую недавно получили боевики, будет новым витком войны, который не коснулся Украины.

Об этом заявил известный российский журналист и блогер, участник двух чеченских кампаний Аркадий Бабченко в своем Facebook.

Вашему вниманию – полный текст его сообщения, без правок и сокращений:

"Говорят, что предводителем партии войны в верхах России является совсем не Путин. Говорят, по слухам, предводителем партии войны является Медведев.

В принципе, логично. Человеку под полтинник, а он так и не повзрослел. Никто его всерьез не воспринимал и не будет. Даже когда его на царский трон посадили, иначе как Воланчиком, Айфончиком и Медвежонком его не называли.

Естественно – куча комплексов. Естественно – надо всему миру доказать. Да еще и Грузия, в которой он и впрямь считает себя победоносцем. В итоге жуткая помесь нимба с комплексами.

Вот он и играется в своих солдатиков, вооружает их, посылает на бойню. Дедушка то старый, его уже другие проблемы интересует, более вселенского масштаба. А этому и впрямь интересно – настоящие же танчики, пулеметики, солдатики… И он перед ними на белом коне. Порулить дали.

Но поскольку он и вправду так и не повзрослел, рамок допустимого он не ощущает. Не понимает человек, что не принято в мире в таких играх вооружать солдатиков "Буками" и сбивать ими "Боинги". Не осознает силу попавшего ему в руки оружия.
Сегодня, говорят, появились данные об использовании "Буратино".

Господи, ну есть же в верхах еще не окончательно выжившие из ума люди. Товарищи кагэбэшники. Ну вы же читаете все мои посты. Ну ведь бывал же из вас кто-то в Чечне. Ну объясните вы там, что такое ТОС "Буратино". Покажите им кадры из Чечни что ли.

Расскажите, что делает с людьми термобарическое оружие. Во что превращает человека в закрытом помещении термобарический взрыв.

Что это оружие - для тотальной войны на уничтожение.

Кому вы его поставляете, блин? И против кого?

Горы же трупов навалите.

А ведь они же вмажут. Они же ведь не могут не взять и не херакнуть куда-нибудь по самолету, по автобусу с пенсионерами или по жилому кварталу огнеметами.

Объясните им, что "Град" и "Боинг" – это еще так, это еще средней тяжести проклятие. Но вот если они начнут жечь Украину тяжелыми огнеметными системами залпового огня - ну блин, ну это все уже, ну это Нюрнберг без вариантов.

Верните вы их там как-то в реальность что ли".

Напомним, установки "Буратино" уже не раз зафиксировались в зоне АТО - как в Донецкой, та к и в Луганской областях.

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Донбасс боевики установка оружие Бабченко журналист Буратино огнемет
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