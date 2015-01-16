Резолюция Европарламента по Украине: Россию осудить, а санкции продолжить

Европейский парламент решительно осудил агрессивную политику экспансии России, которая угрожает независимости Украины и создает потенциальную угрозу Европе.

Об этом говорится в резолюции Европарламента по ситуации в Украине, принятой сегодня на пленарном заседании в Страсбурге, сообщает УНИАН.

"(ЕП) решительно осуждает агрессивную и экспансионистскую политику России, которая является угрозой единству и независимости Украины и создает потенциальную угрозу для самого Европейского Союза, включая незаконную аннексию Крыма, и которая ведет необъявленную гибридную войну против Украины, в том числе информационную, смешивая элементы кибер-войны, использование регулярных и незаконных сил, пропаганду, энергетический шантаж, экономическое давление, дипломатическую и политическую дестабилизацию", - говорится в резолюции.

Европарламент считает, что нет никаких оснований для применения Россией "военной силы в Европе для защиты так называемых исторических или своих так называемых "соотечественников, проживающих за рубежом".

Европа призвала Москву остановить эскалацию ситуации, немедленно остановить поток оружия, наемников и войск в поддержку сепаратистских вооруженных формирований и использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы убедить их принять участие в политическом процессе.

Европарламент осуждает акты терроризма и преступного поведения сепаратистов и других незаконных сил в восточной Украине.

Европа поддерживает политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и в этом контексте положительно отмечает принятие дополнительных санкций, касающихся инвестиций, услуг и торговли с Крымом и Севастополем.

Кроме того, Европейский парламент призывает продолжить существующий режим санкций против России и расширить их в случае, если Москва не прекратит дестабилизировать ситуацию в Украине.

"(ЕП) призывает продолжить текущий режим санкций ЕС, в частности на предстоящей встрече Европейского Совета в марте 2015 года, пока Россия не будет в полной мере уважать и выполнять, в частности Минские обязательства, и призывает Европейскую комиссию найти пути усиления солидарности среди стран-членов в случае, если кризис с Россией будет продолжаться, и подчеркивает необходимость принятия четкого набора критериев, при достижении которых можно предотвратить введение новых ограничительных мер против России или отменить предыдущие, включая выполнение договоренностей о прекращении огня, безоговорочном выводе из Украины всех российских войск и прекращение поддержки Россией незаконных вооруженных групп и наемников, обмен всех заключенных, включая Надежду Савченко, и возобновление контроля Украины над всей своей территорией, включая Крым", - говорится в документе.

Вместе с тем, Европарламент предлагает Европейскому Совету в случае "любых дальнейших действий России, дестабилизирующих обстановку в Украине, принять дальнейшие ограничительные меры и расширить сферу их применения, включая ядерный сектор и ограничивая способность российских предприятий в проведении международных финансовых операций".

Европарламент считает, что санкции должны быть частью более широкого подхода Евросоюза к России и усилий высокого представителя по укреплению диалога.

"Единственной целью этих санкций является то, чтобы российское правительство изменило свою нынешнюю политику и внесло значительный вклад в мирное разрешение украинского кризиса. Содержание, усиление или реверсивность ограничительных мер ЕС зависит от собственного поведения России и ситуации в Украине", - подчеркивает Европарламент.

В то же время в Европарламенте заявляют, что политические и дипломатические каналы в отношении России должны оставаться открытыми с тем, чтобы сделать возможным дипломатическое решение конфликта, поэтому поддерживают такие форматы переговоров, как Женевский и Нормандский.

Напомним, что Европарламент готовит призыв к членам Евросоюза помогать Украине оружием на условиях продажи или аренды.