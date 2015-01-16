"Правый сектор" - боевикам: забудьте про про аэропорт, "кадыровцев" не отдадим

Небывалая активность боевиков в донецком аэропорту может объясняться попыткой забрать из плена кадыровцев, которых заблокировали на территории аэродрома украинские военные.

Такую версию озвучил представитель боевого подразделения "Правого сектора", который обеспечивает поддержку "киборгов" из соседнего с аэропортом поселка Пески, говорится в сюжете ТСН.

"Одним словом, 15-20 чеченцев в подвале заблокированы нашими, боятся выйти. Такие данные, комбат "Востока" вместе с кадыровцами в подвале", - рассказал командир штурмовой роты ДУК "Правый сектор" с позывным "Барс".

Возможно, именно поэтому лидеры донецких боевиков и дали сегодня команду "зачистить" аэродром. Но, по крайней мере "Правый сектор" уверяет, что ни в коем случае не даст им возможность это сделать.

Эти слова уже услышали и руководитель ДНР Захарченко, и распиаренный боевик "Моторола".

"Я им сегодня в радиообмене сказал просто: ребята, забудьте про аэропорт. Эту крепость никто никому сдавать не будет, вы положите своих людей - на этом все закончится. Сделаете для нас лучше. Хотите воевать - воюйте. Только есть объекты, которые вам Украина никогда не отдаст", - заявил командир батальона ДУК "Правый Сектор" с позывным "Черный".

Сами же Пески, как и Авдеевка с Тоненьким, также в четверг оказались под плотный огонь артиллерии врага.

К счастью, обстрелы прошли без потерь среди украинских бойцов.

Более того, военные продолжают помогать защитникам аэропорта огнем из танков и пушек.

Напомним, ранее бывший защитник донецкого аэропорта Валерий Логинов с позывным "Аскольд", который получил информацию от "киборгов" с передовой рассказал, что боевикам не удалось добиться поставленной задачи по захвату терминала.

видео: ТСН.