Боевики возобновили штурм донецкого аэропорта: в бой идут "обдолбанные орки"

С утра боевики возобновили штурм Донецкого аэропорта, есть раненые с украинской стороны, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

Об этом он написал в Facebook.

"Вчера к полуночи ситуация стабилизировалась, пришедшее вечером подкрепление помогло восстановить статус-кво", - отметил он.

"Но с утра начался плотный штурм, с нашей стороны раненые (по погибшим информации пока нет). Штурм очень плотный - опять (по некоторым признакам) идут обдолбанные метадоном "орки", - добавил Бирюков.

Напомним, ранее сообщалось, что в донецком аэропорту "киборги" отбиваются, артиллерия работает в полную силу.

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