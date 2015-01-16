Рада включила в повестку законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

В пятницу, 16 января, Верховная Рада включила в повестку дня сессии внесенный Президентом законопроект № 1776 "О внесении изменений в Конституцию о лишении депутатской неприкосновенности.

За соответствующее решение проголосовало 297 нардепов, сообщает Цензор НЕТ.

Представлял данный законопроект представитель президента Украины в ВР Степан Кубив.

Ранее спикер ВР Владимир Гройсман сообщил, что сегодня данный законопроект будет проголосован и передан в Конституционный суд.