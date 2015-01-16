Обстановка на Донбассе остается сложной, но аэропорт под контролем силовиков: карта зоны АТО

Ситуация в зоне антитеррористической операции характеризуется сохранением высокой интенсивности обстрелов террористами позиций украинских войск. Наиболее сложной является обстановка в районе донецкого аэропорта. Вчера незаконные бандформирования осуществили неоднократные попытки штурма нового терминала аэропорта, применяя тяжелую артиллерию, минометы, танки и установки "Град". Все атаки были отбиты украинскими военными. Аэропорт находится под контролем сил АТО.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Согласно оперативной информации, 15 января, вечером артиллерия боевиков, которая располагалась вблизи Горловки и отдельных районов Макеевки Донецкой области изменила направление артиллерийского огня. Ранее террористы обстреливали населенный пункт Пески, а вечером они открыли огонь в сторону жилых массивов городов Донецка и Енакиево, находящихся на временно подконтрольной боевикам территории.

В обстрелах бандиты традиционно обвиняют силы АТО.

Также обстрелы позиций украинских военных террористами зафиксированы в Ясиноватском и Артемовском районе Донецкой области, в Новоайдарском, Станично-Луганском, Попаснянском и Славяносербском районах Луганской области.

В результате обстрела боевиками блокпоста в районе н.п. Фащевка Луганской области погиб 1 и был ранен еще один мирный житель. Также террористы из "Градов" обстреляли город Артемовск Донецкой области и Луганскую ТЭЦ в г. Счастье.

Напомним, в СНБО ранее сообщили, что за сутки в зоне АТО погибли шесть украинских военных, 18 – ранены.

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