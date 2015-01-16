Выступление Гонтаревой в Раде: говорит о финансовом кризисе и курсе доллара

В пятницу, 16 января, в Верховной Раде начала свое выступление председатель НБУ Валерия Гонтарева.

Повесткой дня предусмотрено, что она доложит о состоянии денежно-кредитной системы в Украине, сообщает УНИАН.

В начале ее выступления некоторые депутаты, в частности лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, подошли к трибуне, с которой она выступает, и положили перед ней множество бумажек в виде денежных купюр.

А председатель ВР Владимир Гройсман в шутку сказал, что даст поручение правоохранительным органам установить, настоящие это деньги или фальшивые.

Выступая перед нардепами, Гонттарева заявила, что фиксированный курс гривны привел к финансовой пропасти.

По словам главы НБУ, фиксация курса доллар на уровне 12,95 грн на время президентских выборов было попыткой остановить отток капитала за рубеж в связи с паникой населения и бизнеса.

Сейчас, по ее словам, валютный рынок еще продолжает искать равновесный курс гривны.

Фото: стоп-кадр ТК "Рада"