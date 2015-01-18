СНБО о ядерном оружии в Крыму: снаряд можно запустить даже из пушки

Окупационные российские войска в Крыму имеют возможность для применения ядерного оружия, ведь носителем ядерного заряда может быть даже обычный артиллерийский снаряд.

Такие данные обнародовал спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко,сообщает Укринформ.

"Носителем ядерного заряда может быть даже обычный артиллерийский снаряд, поэтому ввиду того, что в настоящий момент на Крымском полуострове группировки российских войск насчитывает свыше 15 тыс. человек с соответствующей техникой, самолетами, ракетным вооружением, можно с уверенностью сказать, что у них есть все возможности для применения ядерного оружия", - сказал Лысенко.

Напомним, ранее экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявил, что оккупационная российская власть начала завозить в Крым ракеты, которые способны носить ядерные боеголовки.