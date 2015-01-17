От субботы до субботы. Накаляющийся Донбасс, треск коалиции и прикосновение к неприкосновенности

Ситуация на Донбассе остается стабильно напряженной, и украинской власти придется действовать максимально эффективно. Парламентской коалиции все сложнее скрывать внутренние противоречия. Президент предложил законодателям отменить собственную неприкосновенность и ограничить судейскую, и тем пришлось согласиться начать эту давно обещанную согражданам процедуру.

Новый год принес на Донбассе не долгожданный мир, а значительное обострение ситуации. Россия демонстративно отказалась от переговоров об урегулировании в регионе, запланированных на 15 января, и продолжила перебрасывать на восток Украины отряды боевиков и военную технику. Стоит ли удивляться, что жертвами варварского обстрела под Волновахой стали более десятка мирных жителей Донбасса. Российская пропагандистская машина, как и в случае со сбитым "Боингом-777", пытается переложить ответственность на украинскую сторону, выдумывая все новые и новые небылицы.

В этой ситуации Украине необходимо действовать асимметрично, ведь выбрасывать сотни миллионов долларов на информационное противоядие российскому теле-шлаку государство объективно не в состоянии. Но использование технологий сарафанного радио на оккупированных территориях никто не отменял, равно как и более интенсивное продвижение информации в Европейском Союзе и США. Страны Запада, хотя и не готовы признавать ДНР и ЛНР террористическими организациями, в своей поддержке Украине не отказывают, более того – демонстрируют солидарность с нашей страной. И не стоит ожидать от наших партнеров большего, чем сделали сами представители украинской власти.

Верховная Рада достаточно оперативно поддержала президентский указ о новой волне мобилизации, направленный на обеспечение эффективной ротации воинских подразделений по всей стране, не только на Донбассе. Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключает массированного наступления российских войск, подчеркнув свою уверенность в том, что Путин не собирается отказываться от своего стремления дестабилизировать ситуацию в Украине. Эпицентром противостояния вновь стал Донецкий аэропорт, который с непонятным остервенением штурмуют боевики, несущие огромные потери. Этот стратегический объект во многом утратил прикладное значение, зато стал символом отваги и мужества украинских военных. При этом главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко уже успел сообщить журналистам о взятии боевиками аэропорта, уже привычно выдав желаемое за действительное.

В сессионном зале парламента вернувшиеся после двухнедельного перерыва законодатели работали не всегда эффективно. Хотя формально в коалиции "Европейская Украина" насчитывается более 300 депутатов, некоторые решения Верховной Рады проходят со скрипом, скрывать который становится все сложнее. Причем это касается и вопроса обеспечения справедливого суда, и сокращения размеров кворума для проведения собраний акционерных обществ, и строительства Общественного телевидения. Внутри коалиции идет ожесточенная подковерная борьба, скрывать которую все сложнее.

Парламентский комитет по вопросам противодействия коррупции начал собирать подписи за отставку генерального прокурора Виталия Яремы, но вряд ли активисты из депутатского корпуса сумеют переломить ситуацию до начала февраля. Верховный жрец карающей Фемиды имеет немного времени, чтобы показать эффективность своей работы. Отчет председателя правления Национального банка Валерии Гонтаревой, которого добивались некоторые парламентарии, депутатским корпусом в массе своей был встречен без энтузиазма. Разве только Олег Ляшко осыпал главного банкира страны фальшивыми долларами.

Петр Порошенко решил провести перезагрузку черного дня в истории украинского парламентаризма. Если 16 января 2014 года Верховная Рада седьмого созыва волюнтаристски голосовала за драконовские законы, то год спустя заметно обновленный состав парламентариев поддержал включение в повестку дня президентского законопроекта, отменяющего депутатскую и ограничивающего судейскую неприкосновенность. Безусловно, это еще не окончательное решение, позволившее отдать давнишний депутатский долг обществу, будет еще немало дискуссий и маневров. Одно понятно: внеся одновременно со своей инициативой законопроект, регулирующий процедуру импичмента главы государства, президент набрал бы куда больше политических очков.