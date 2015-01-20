Как Европа может надавить на Россию, кроме санкций: мнения экспертов

Перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, которое состоялось 19 января, высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что не стоит ожидать новых решений Евросоюза относительно санкций против России, однако европейские страны будут искать новые способы влияния на РФ. Сейчас среди европейских стран нет консенсуса относительно дальнейшей политики по отношению к России. Раннее Могерини предлагала коллегам подумать о постепенном возобновлении отношений с ЕС, но ряд стран убеждены, что это недопустимо при нынешней политике Кремля. Так, в частности, глава МИД Литвы Линас Линкявичус призвал коллег "руководствоваться реальными действиями РФ, а не иллюзиями".

Эксперты рассказали "Главреду", какие инструменты влияния на Россию, помимо санкций, сохраняются в арсенале Европейского Союза, а также насколько они могут быть эффективны в сдерживании российской агрессии.

Политический аналитик Александр Палий:

Другие инструменты влияния ЕС на Россию, помимо санкций, – это дипломатия. А дипломатия – это угрозы санкциями, причем не угроза их ввести сейчас и сегодня, а санкции "на горизонте". В марте пройдет саммит ЕС, который будет пересматривать политику санкций. Он может пересмотреть ее в том числе в сторону усиления. С одной стороны, сейчас ЕС подает достаточно жесткие сигналы через Европарламент, а с другой – сами государства ЕС в основном едины в своей позиции, но к активным действиям пока не готовы. Так что все решится в ближайшие два месяца.

Сейчас ЕС свободен в своих действиях. Введение очередных санкций для России в нынешних условиях будет катастрофой, а для Евросоюза это ничего не будет значить. Потому что экономика России сейчас в десять раз меньше экономики Европы. Для ЕС введение элементов эмбарго, отключение России от SWIFT – это мелочи, которые европейцы даже не заметят. А для России это может оказаться экономической катастрофой. Потому, думаю, Россия сейчас будет склонна учитывать европейскую позицию.

Эксперт по вопросам международной политики, экс-народный депутат Украины Тарас Чорновил:

Европейцы в отношениях с Россией никак не могут понять, с кем они имеют дело, поэтому думают, что у них есть другие рычаги давления и влияния, помимо санкций. Другие инструменты в руках Евросоюза – это чисто политические способы влияния. Например, дискуссии и консультации во всем мире считаются серьезным способом влияния. Но мы прекрасно понимаем, что для Путина это ничего не значит. Но, очевидно, ЕС снова будет пытаться использовать эти инструменты.

Следующий способ – давление на Россию относительно ее активного участия в деятельности различных международных организаций и форматов. Первое, о чем идет речь – Совет Европы: в ПАРЕ приостановлена деятельность российской делегации. Сейчас нужно решить – возобновлять ее деятельность или нет? Европейцы считают, что этот момент также может стать способом влияния.

Следующий инструмент – вопрос возвращения или невозвращения России к участию в формате "Большой восьмерки". Европейцы убеждены, что это тоже серьезно будет влиять на Путина.

Возможна дискуссия о трансформировании "Большой двадцатки": может быть принято решение о том, что страна-агрессор не может напрямую участвовать в заседаниях и т.д. Опять-таки европейцы считают, что это важно для Путина. На самом деле важно, но не настолько.

Форматы сотрудничества с Евросоюзом, в том числе институционные – для Украины это всегда было знаковым. Для других стран, работающих с ЕС, это тоже было знаковым. И они почему-то верят, что это важно и может повлиять на Россию.

Именно так рассчитывает действовать Европейский союз. Не исключено, что он также может применить "вариант пряника".

Главное – что страны ЕС сегодня высказываются достаточно жестко относительно действий России, и их позиция однозначна. Нельзя сказать, что отношение к России смягчилось. Потому нам не стоит впадать в отчаяние из-за заявлений о том, что не будет усиления санкций, ведь на самом деле отношение ЕС к России ухудшается на глазах.

Кроме того, есть два других нюанса. Первый – не улучшается отношение ЕС к Украине, поскольку реформы у нас так и не начались. Как результат – есть определенное недоверие к украинскому правительству. Также Украина настаивает на том, чтобы "ДНР" и "ЛНР" были признаны в мире террористическими организациями, хотя до сих пор не сделала соответствующих шагов со своей стороны. Кроме того, европейцы видят, что в Украине сохраняется серьезная коррупция.

Второй – у ЕС большой опыт применения санкций против разных стран. Они прекрасно понимают, что если преступить определенную черту, санкции прекращают действовать, и складывается ситуация "пропади все пропадом". ЕС уже с этим сталкивался, потому всегда пытается сохранить перечень санкций, которые еще не введены, но угроза которых есть. Когда-то Меркель сказала Яценюку о том, что угроза введения санкций иногда бывает более сильным инструментом, чем сами санкции.

Дальнейшие санкции могут быть введены не в связи с эскалацией агрессии, которую мы наблюдаем сегодня, а после следующего шага – прямого открытого введения российских войск в Украину. Сегодня велика угроза введения больших военных формирований России в Украину, а не только присутствие той всей дряни, которая сейчас присутствует Донбассе, плюс российские подразделения в виде отдельных рот (есть, к примеру, бригада ГРУ, представленная несколькими взводами; есть псковская дивизия ВДВ, представленная двумя ротами). Если будут введены реальные военные формирования, как произошло летом во время событий в Иловайске, тогда санкции следующего уровня моментально могут быть введены.

Консультации с Россией ведутся, до ее сведения доведена эта информация. Потому ожидать, что в результате таких заявлений, как сделала Могерини, будет усиливаться агрессия России, я бы не стал. Другое дело, что прогнозировать вообще дальнейшие действия России невозможно.

Дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел", бывший генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко:

Желание, которое демонстрирует глава европейской дипломатии Федерика Могерини – постепенно вернуть сотрудничество с Российской Федерацией до докризисного уровня, вряд ли разделяют все страны ЕС. Хотя Могерини декларирует, что вопросы Крыма никогда не будут решены, пока Крым будет оставаться оккупированным Россией, и что та часть санкций, которая касается влияния на РФ из-за аннексии Крыма, должна оставаться. Но что касается всех остальных санкций – она считает, что необходимо переходить в случае деэскалации конфликта на востоке Украины к постепенной их отмене.

Санкции, связанные с Крымом, являются совершенно недейственными, они охватывают только граждан и запрет на инвестирование в Крым. Хотя на самом деле большая часть санкций, которые ЕС ввел против России, касаются роли России на востоке Украины. И это довольно серьезные вещи, которые лишают Россию финансовых ресурсов, а, кроме того, серьезные вещи, касающиеся передачи технологий в сферах, важных для России – запрет финансирования кредитования и прекращение политического диалога.

Вот Могерини и пытается провести такого рода решение. У нее есть поддержка нескольких других стран. Но, очевидно, что эта идея также не устраивает немало стран ЕС. Можно предположить, что принятая на прошлой неделе резолюция Европарламента, которая является самой острой в осуждении РФ, является своеобразной игрой на опережение со стороны тех сил в Европе, которые считают, что отменять санкции или ослаблять позиции ЕС против РФ сейчас нецелесообразно.

Срок действия почти всех санкций будет заканчиваться в течение весны этого года. ЕС должен будет принять решение либо об их отмене, либо об их продолжении. Это создает возможность для дипломатической игры РФ. Россия будет пытаться сделать все возможное, чтобы ничего не изменилось на востоке Украины, ни в чем не облегчилась ситуация для Украины, но одновременно добиться ослабления санкций против себя.

Надежда Майная