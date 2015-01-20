Порошенко на форуме в Давосе расскажет о будущем Украины

В среду, 21 января, Президент Украины Петр Порошенко выступит с докладом "Будущее Украины" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко проведет ряд встреч с экономистами, политиками и предпринимателями, с которыми обсудит ситуацию в Украине.

По сообщению замглавы АП Дмитрия Шимкива, участники мероприятия на различных сессиях обсудят украинский вопрос по трем основным направлениям - безопасность, реформы и экономика, пишет Интерфакс-Украина.

В Давос, где также ожидается участие 40 мировых лидеров, в том числе президента Франции Франсуа Оланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.

По словам Шимкива, Президент, в частности, 21 января на специальной сессии выступит с докладом "Будущее Украины".

В тот же день, по данным пресс-службы АП, Порошенко примет участие в прямых эфирах телеканалов Bloomberg Europe TV и CNN.

Кроме того, глава украинского государства намерен провести ряд встреч с экономистами, политиками и предпринимателями, с которыми обсудит ситуацию в Украине.

В частности, по словам Шимкива, он встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, мексиканским госдеятелем Хосе Анхелем Гурриа, который в 1994 году вывел Мексику из глубокого экономического кризиса, с основателем форума в Давосе Клаусом Мартином Швабом, а также премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кецяном, пишет издание.

Кроме политиков, Порошенко намерен встретиться с рядом руководителей частных фондов и корпораций, намеренных инвестировать в украинскую экономику.

"Среди первоочередных вопросов: преодоление экономического кризиса, привлечения инвестиций и внешнеполитическая ситуация", - отмечают в пресс-службе Президента.

В рамках форума пройдут и две специальных сессии, посвященные вопросам проведения реформ и теме экономических последствий конфликта на востоке страны. В последней примут участие министр финансов Наталья Яресько, глава Национального банка Валерия Гонтарева и министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, которые будут обсуждать вопросы привлечения дополнительных средств в украинскую экономику, как через инвестиции, так и в качестве финансовой помощи.

Также, как рассказал замглавы АП, в рамках мероприятия планируется встреча представителей бизнеса Украины и России, в ходе которой будут обсуждаться вопросы дальнейшего взаимодействия в сложившихся условиях.

"Это диалог, который инициировал Всемирный экономический форум, в формате дискуссии, как нам жить дальше", - отметил Шимкив.

Как известно, с 21 по 24 января в Давосе (Швейцария) пройдет Всемирный экономический форум.