Россияне перебросили в донецкий аэропорт 12 танков и пехоту

На протяжении последних суток через Амвросиевку и Старобешево в Донецк прибывает подкрепление террористов и российских войск.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По его информации, для восполнения потерь, понесённых противником в боях за донецкий аэропорт (ДАП), н.п.Пески, в районе Спартака и Путиловского путепровода, боевики перебросили два танковых подразделения (всего 12 танков и передвижная ремонтная мастерская) и несколько "пехотных" подразделений.

Напомним, 20 января в Минобороны сообщили о том, что террористы взорвали взлетно-посадочную полосу донецкого аэропорта во время боев с украинскими "киборгами".