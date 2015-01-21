Россия оказывает значительную военную помощь боевикам Донбасса, это очевидно - генерал США

Россия наращивает военную помощь боевикам на Донбассе, помогая им не только оружием и боевиками, но и оказывая техническую поддержку.

Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес, передает Lb.ua.

"Тип артиллерии, современное оборудование и вооружение, которые используются, свидетельствуют о том, что террористы получают прямую поддержку из России", - заявил он.

Также генерал отметил, что не собирается делиться разведданными, но доказательства российской агрессии - абсолютно очевидны.

"Конечно, мы не будем делиться данными разведки. Но если вы не верите, что Россия предоставляет прямую военную поддержку, тогда вы не хотите в это верить", - сказал генерал.

По его словам, речь идет не только о поставках вооружений, но и о их технической поддержке. Американский генерал добавил, что за последние месяцы количество российского вооружения на Донбассе не сократилось и продолжает увеличиваться.

Кроме того, о российской помощи говорят также качество и объем систем, предоставляющих разведданные для артиллерии террористов.

Годжес отметил, что количество российского оружия, которое используют банды на Донбассе, существенно увеличилось в декабре 2014 года.

В то же время, генерал подчеркнул высокое качество работы и быструю обучаемость украинского командования.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров проболтался, что в Украине "нет никакого оружия, кроме советского и российского".