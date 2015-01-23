"Русский мир" и наемники с Северного Кавказа похоронили планы Путина по аннексии Донбасса - Снегирев

Донбасс не является однородной территорией, где поддерживают политику президента РФ Владимира и Путина и создание "русского мира". Даже во время псевдореферендума пророссийские настроения колебались в пределах 15-20% и они не являются доминантными в регионе.

Об этом заявил лидер движения "Права справа" Дмитрий Снегирев во время чата в "Главреде".

"После последних событий пророссийские настроения жителей Донбасса стремительно уменьшились. Тот "русский мир" в виде наемников с Северного Кавказа и других регионов РФ, которые принесли с собой не мир и спокойствие, а вооруженный бандитизм и вакханалию насилия, окончательно похоронили планы Путина по мирной аннексии украинских земель Донбассе на примере того, как это происходило в Крыму", - говорит он.

По его мнению, именно вооруженное противостояние на востоке Украины, в отличие от безоружной аннексии Крыма, является ярким свидетельством того, что население Донбасса не восприняло ни сам факт вооруженного вмешательства России, ни отторжения этих территорий от Украины.

"Те настроения, которые царили в марте-апреле 2014 году на территории Луганщины, в период так называемой "русской весны", и призывы отделения этих территорий от Украины, претерпели очень большие изменения. Даже в тот период поддержка именно идеи отделения этих территорий от Украины колебалась в пределах 15-20%. Сегодня жители Луганской области, которые уже полгода находятся под властью вооруженных террористов, воочию убедились, что собой представляет и сам "русский мир", и идея которую называют "Путинприйди". Вместо обещанных мира и покоя мои земляки получили полное безвластие и господства банд вооруженных мародеров и убийц", - рассказал Снегирев.

"Факты "отжима" движимого и недвижимого имущества, полный беспредел, отсутствие элементарных норм неприкосновенности, гарантированных Конституцией в плане неприкосновенности жилья, права на образование, получения медицинских услуг и т.д., заставили моих земляков изменить свое отношение и взгляды о роли России в этом конфликте", - говорит лидер "Нашої справи".

"Свидетельством этого являются многочисленные факты массовых выступлений против действий оккупационной администрации, которые от экономических требований (обеспечение светом, газом, водой и продуктами), переходят к политическим, а именно - возвращение в лоно Украины. Все это происходит на фоне жесткого террора и подавления любой альтернативной мысли", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Снегирев назвал мифы о военном могуществе России "искусственной", ничем не подтвержденной картинкой.

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