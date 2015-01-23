Германия потребовала отвода тяжелых вооружений на Донбассе

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал все стороны на Донбассе следовать договоренностям по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения.

Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Германии в Twitter сообщает УНИАН.

В частности, Штайнмайер, находясь с визитом в Марокко, сделал следующее заявление: "Призываю все стороны имплементировать соглашение, о котором договорились в Берлине (21 января)", - сказано в сообщении.

Напомним, по результатам встречи в Берлине 21 января министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России призвали все стороны на Донбассе прекратить военные действия и отвести тяжелое вооружение от линии разграничения в соответствии с Минским меморандумом от 19 сентября 2014 г., а трехсторонняя контактная группа должна собраться для разработки механизмов исполнения этих договоренностей в ближайшие дни.

Кроме того, министры "призывают трехстороннюю контактную группу создать Рабочие группы по соответствующим аспектам Минских соглашений".

Также напомним, что сегодня глава боевиков ДНР Александр Захарченко объявил об отказе от мирных переговоров и начало масштабного наступления, целью которого является захват всей территории Донецкой области.