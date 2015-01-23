"Правый сектор": Путин не остановится на Донбассе, без Украины Россия – недоимперия

В "Правом секторе" уверены, что президенту РФ Владимиру Путину нужен не Донбасс, а вся Украина, ведь без нее России – всего лишь недоимперия.

Об этом заместитель главы "Правого сектора" по политической работе Андрей Тарасенко рассказал на чате в "Главреде".

"Мы с начала конфликта говорили, что Путин не остановится. Ему не нужен Донбасс, Крым или Луганск. Ему нужна Украина. Потому что без Украины Российская империя является недоимперией. Все это уже есть и будет в дальнейшем", - рассказал Тарасенко.

"Никогда никакая империя не соблюдала ничьи правила игры, - напомнил он. - Поэтому нормальные отношения с такой страной-соседом невозможны в принципе. Россия как империя должна быть уничтожена. И на ее месте должны быть созданы национальные государства порабощенных народов, и тогда с ними будут нормальные добрососедские отношения, как и, надеюсь, с русским национальным государством "Московия".

"Без Украины Россия не может быть полноценной империей, и это понимали все ее руководители - и цари, и генсеки, и президенты", подытожил политрук "Правого сектора".

Напомним, ранее "Правый сектор" ответил Захарченко: подконтрольной боевикам территории нет, все решают в Кремле.