"Правый сектор": перемирие на Донбассе на руку оккупантам, аэропорт сдало украинское командование

Очевидным негативным последствием перемирия на Донбассе стала возможность для боевиков и российских военных укрепиться на территории Украины.

Об этом заместитель главы "Правого сектора" по политической работе Андрей Тарасенко рассказал на чате в "Главреде".

"Последствия так называемого "перемирия" уже есть. Это - очевидная возможность оккупантам укрепляться на нашей территории, и это сотни и сотни погибших и искалеченных наших ребят. Если дальше так будет продолжаться, мы потеряем все. Это будут годы борьбы и десятки тысяч погибших", заявил он.

Вместе с тем он высказал предположение о том, что продолжение войны выгодно "обеим сторонам", однако мир может наступить только после победы.

"На самом деле складывается впечатление, что война кому-то выгодна с обеих сторон. Поэтому мы и выступаем против так называемого "перемирия", "оборонительной позиции" и говорим, что мир можно получить только победой, указал Тарасенко.

В то же время замглавы "Правого сектора" предположил, что потеря донецкого аэропорта был сознательным шагом украинского командования.

"Мне кажется, что наша власть все делает для того, чтобы украинские войска отошли на ту разграничительную линию, о которой договорились в Минске. Командование не могло просто дать приказ об отходе, потому что понесло бы имиджевые потери, поэтому оно сделало так, чтобы наши войска оттуда выбили оккупанты", добавил он.

Напомним, ранее "Правый сектор" ответил Захарченко: подконтрольной боевикам территории нет, все решают в Кремле.