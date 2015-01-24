Немцов объяснил, зачем Путину Мариуполь: никаких договоренностей Кремль соблюдать не собирается

Атака пророссийских боевиков на Мариуполь связана с желанием президента России Владимира Путина захватить Мариуполь, поскольку это центр металлургии и контроль над ним лишает Украину важнейшего сектора экономики, а также Мариуполь важен для сухопутного коридора в Крым, заявил российский оппозиционный политик Борис Немцов

Об этом он написал в своем Facebook.

"Путинские сепаратисты начали обстрел из градов Мариуполя и наступают по всему фронту.

Повторяется сценарий августа. Путин вводит войска, танки, Грады и другое тяжелое вооружение и тут же начинается наступление.

Задача Путина - захватить Мариуполь, поскольку это центр металлургии и контроль над ним лишает Украину важнейшего сектора экономики. Кроме того, Мариуполь важен для сухопутного коридора в Крым.

Никаких минских договоренностей Кремль соблюдать не собирается.

Незадолго до наступления Путин снял подпись России с графика выполнения минских соглашений.

Еще 5 сентября эти договоренности подписал Зурабов - посол России в Киеве и доверенное лицо Путина на переговорах.

На Донбассе началась крупномасштабная война.

Россию ждут дальнейшие санкции и еще большая изоляция…

Кризис будет гораздо болезненней, чем предполагают придворные экономисты.

Скажите спасибо параноику", написал Немцов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе прогнозируют ухудшение отношений с РФ из-за теракта в Мариуполе.